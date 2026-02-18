Google Chrome’da kritik açık: Hemen güncellemezseniz risk altındasınız

Dünyada en yaygın kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome’da ortaya çıkarılan ve CVE-2026-2441 kimliğiyle izlenen güvenlik açığı, 2026’da aktif biçimde istismar edilen ilk “sıfır gün” zafiyeti olarak kayıtlara geçti.

Google tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 11 Şubat’ta belirlenen açık, saldırganların sistem üzerinde keyfi kod çalıştırmasına olanak sağlıyordu. Şirket, kullanıcıların Windows ve Mac işletim sistemlerinde 145.0.7632.75 ya da 145.0.7632.76 sürümüne, Linux’ta ise 144.0.7559.75 sürümüne derhal geçiş yapması gerektiğini duyurdu.

Chrome nasıl güncellenir?

Tarayıcı çoğu zaman güncellemeleri otomatik olarak yüklese de, söz konusu kritik güvenlik yaması için manuel kontrol öneriliyor.

Güncelleme yapmak için sağ üst köşedeki üç nokta simgesine tıklayın. Ardından “Yardım” menüsüne girerek “Google Chrome Hakkında” bölümünü açın. Bu ekranda güncellemeler otomatik olarak kontrol edilip indirilecektir. İşlemin tamamlanmasının ardından değişikliklerin uygulanması için tarayıcıyı yeniden başlatmanız gerekiyor.