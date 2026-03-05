Google Maps’te sessiz değişiklik: Logo yenilendi

Google, en yaygın kullanılan navigasyon uygulamalarından biri olan Google Maps’in logosunda tasarım güncellemesine gitti. Şirket, uzun süredir büyük ölçüde aynı kalan uygulama ikonunu daha modern bir görünüm kazandıracak şekilde yeniledi.

Yeni tasarımda Google Maps’in sembolü haline gelen harita pini korunurken, ikon içindeki renklerin daha akıcı geçişlerle tasarlandığı görüldü. Böylece logo, Google’ın son yıllarda uygulamalarında benimsediği tasarım diline daha uyumlu hale getirildi.

Modern tasarım diline uyum

Yenilenen logoda temel renk paleti ve pin formu korunurken, ikonun içindeki renkler daha yumuşak bir “gradient” geçişiyle güncellendi. Bu değişiklikle birlikte uygulama ikonu, Google’ın son dönemde sadeleştirilmiş ve modern çizgilere yönelen tasarım yaklaşımıyla uyumlu bir görünüm kazandı.