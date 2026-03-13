Google Maps’te yeni dönem: Yapay zekâ destekli keşif ve 3 boyutlu navigasyon

Google, Haritalar (Maps) uygulamasının altyapısını yapay zekâ destekli yeni özelliklerle yeniledi.

Şirketin resmi açıklamasına göre, Gemini modelleri ile güncel harita verilerini bir araya getiren yeni sürüm, Google Maps’i yalnızca yön bulma aracı olmaktan çıkararak kullanıcılarla doğal dilde iletişim kurabilen daha kapsamlı bir keşif ve navigasyon platformuna dönüştürüyor. Google, bu dönüşümü “on yılı aşkın süredeki en büyük navigasyon yükseltmesi” olarak tanımlıyor.

“Ask Maps” ile karmaşık sorulara doğrudan yanıt

Güncellemenin merkezinde yer alan “Ask Maps” özelliği, kullanıcıların artık yalnızca adres ya da işletme adı aramak yerine daha karmaşık ve bağlama dayalı sorular sorabilmesini sağlıyor.

Buna göre kullanıcılar, “Telefonumu şarj edebileceğim ve uzun sıra beklemeyeceğim bir kahveci nerede?” ya da “Bu akşam ışıklandırması açık olan halka açık tenis kortları hangileri?” gibi günlük hayata dönük spesifik soruları doğrudan uygulama üzerinden yöneltebilecek. Sistem, harita verileri, kullanıcı yorumları ve anlık bağlamsal bilgileri birlikte değerlendirerek yanıt oluşturacak. Böylece kullanıcıların uzun yorum listeleri arasında manuel arama yapma ihtiyacı azalacak. Google, bu özelliğin şu aşamada ABD ve Hindistan’da Android ve iOS’ta kullanıma sunulduğunu açıkladı.

3 boyutlu sürüş deneyimi: “Immersive Navigation”

Google’ın duyurduğu bir diğer dikkat çekici yenilik ise “Immersive Navigation” adı verilen yeni sürüş arayüzü oldu. Şirket, bu özellikle birlikte sürüş ekranını daha görsel, sezgisel ve katmanlı hale getiriyor.

Yeni arayüzde rota, yol ayrımları, dönüşler ve çevresel referans noktaları daha belirgin şekilde sunulurken; alternatif güzergâhlar arasındaki farklar da daha anlaşılır biçimde gösteriliyor. Trafik yoğunluğu, ücretli yol tercihleri, Street View önizlemeleri ve park kolaylığı gibi unsurların da daha görünür hale gelmesiyle, sürücülere yalnızca yön değil karar desteği de verilmesi hedefleniyor.