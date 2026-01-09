Google’dan Gmail’e yapay zeka dokunuşu: Dijital asistana dönüşecek

Google, yaklaşık 3 milyar kullanıcıya sahip Gmail için Gemini yapay zeka altyapısını temel alan yeni işlevleri devreye aldığını duyurdu. Şirket, artan e-posta hacmi ve bilgi yükü nedeniyle Gmail’i klasik bir mesajlaşma hizmetinin ötesine taşıyarak daha kişisel ve proaktif bir dijital asistana dönüştürmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda Gmail’e AI Overviews (Yapay Zeka Özetleri) özelliği eklendi. Yeni özellikle uzun ve karmaşık e-posta zincirleri otomatik olarak özetlenirken, kullanıcılar gelen kutularına doğal dilde sorular yöneltebiliyor.

Böylece eski yazışmalarda bilgi arayan kullanıcılar, anahtar kelimeyle arama yapmak yerine doğrudan soru sorarak kısa ve net özetlere ulaşabiliyor. AI Overview sohbet özetleri bugünden itibaren tüm kullanıcılara ücretsiz sunulurken, gelen kutusuna soru sorma işlevi Google AI Pro ve Ultra abonelikleri kapsamında erişilebilir olacak.

E-posta yazımı daha pratik hale geliyor

Gmail’de yer alan Help Me Write aracı artık tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Bu özellik, e-postaların sıfırdan oluşturulmasına ya da mevcut metinlerin geliştirilmesine olanak tanıyor.

Ayrıca Suggested Replies (Önerilen Yanıtlar), yazışmanın içeriğini analiz ederek kullanıcının üslubuna uygun, tek tıkla gönderilebilecek cevaplar hazırlıyor. Yeni Proofread (Düzeltme) özelliği ise gelişmiş dilbilgisi, ton ve stil kontrolleri sunuyor. Proofread aracı Google AI Pro ve Ultra abonelerine özel olarak sunulacak.

AI Inbox ile önemli mailler öne çıkacak

Google, e-posta yoğunluğunu azaltmak için AI Inbox adlı yeni bir özelliği de tanıttı. AI Inbox, önemli iletileri ön plana çıkararak kullanıcılara özet niteliğinde bir gelen kutusu deneyimi sunuyor.

Bu sistem; sık iletişim kurulan kişiler, rehber kayıtları ve mesaj içeriklerinden elde edilen ilişki sinyallerini kullanarak önceliklendirme yapıyor. Fatura ödemeleri, randevular ve acil bildirimler otomatik olarak üst sıralarda gösteriliyor. Google, tüm bu işlemlerin kullanıcı gizliliği ve veri güvenliği çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

AI Inbox, ilk etapta sınırlı sayıda test kullanıcısına açılacak ve önümüzdeki aylarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulacak.

ABD’de başladı, kademeli yayılacak

Yeni Gmail özellikleri, Gemini 3 altyapısı üzerinden hayata geçirildi. Güncellemeler bugünden itibaren ABD’de ve İngilizce dil desteğiyle kullanıma sunulurken, Google ilerleyen dönemde daha fazla dil ve bölge için erişimin genişletileceğini açıkladı.

Google’ın bu hamlesi, e-postayı yalnızca bir iletişim aracı olmaktan çıkarıp yapay zeka destekli bir bilgi ve görev yönetim platformuna dönüştürme stratejisinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.