GTA 6 çıkmadan ortalığı karıştırdı: 1,5 milyon kişi işinden olacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dünya genelinde milyonlarca oyuncunun beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6), çıkış tarihi yaklaşırken iş dünyasının da gündemine girdi. Oyunun piyasaya sürüleceği 19 Kasım'da ABD'de yaklaşık 1,5 milyon çalışanın işe gitmeyebileceği tahmin ediliyor.

Uzmanların değerlendirmelerine göre, GTA 6'nın satışa çıkacağı gün ABD genelinde yaklaşık 1,5 milyon kişinin iş yerinde bulunmaması bekleniyor. Oyunu ilk gün deneyimlemek isteyen çalışanların hastalık izni, yıllık izin veya birikmiş ücretli izin haklarını kullanabileceği belirtiliyor.

Sosyal medyada da çok sayıda oyuncunun çıkış günü için şimdiden izin planları yaptığına ilişkin paylaşımlar dikkat çekiyor.

Şirketler izin taleplerine hazırlanıyor

The Wall Street Journal'ın haberine göre bazı şirketler, GTA 6'ya yönelik yoğun ilgiyi dikkate alarak oyunun çıkış tarihini çalışanların ücretli izin planlamalarında göz önünde bulunduruyor.

İşverenler, aynı tarihte çok sayıda personelin izin kullanmasının iş gücü kaybına neden olabileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle olası personel eksikliğine karşı hazırlıklar yapılıyor.

Ön siparişlerde milyonlarca kopyaya ulaşıldı

Ekim ayı itibarıyla GTA 6'nın tahmini ön sipariş sayısının 6 milyon kopyaya ulaştığı belirtiliyor. Bu satışlarda PlayStation 5 platformu öne çıkarken, konsol üzerinden verilen ön siparişlerin yaklaşık 4,8 milyon seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

On yılı aşkın süredir farklı geliştirme aşamalarından geçen oyuna yönelik beklenti, oyuncuların günlük programlarını da etkiliyor. Çok sayıda oyunseverin GTA 6'yı yalnızca birkaç saat oynamak yerine çıkış gününde uzun süre deneyimlemek istediği aktarılıyor.

GTA 5 yaklaşık 10 milyar dolar gelir sağladı

İlk oyunu 1997 yılında piyasaya çıkan Grand Theft Auto serisi, yıllar içinde milyonlarca satışa ve milyarlarca dolarlık gelire ulaştı.

Serinin 2013 yılında yayımlanan bir önceki oyunu Grand Theft Auto V, geliştirici Rockstar Games'e yaklaşık 10 milyar dolar gelir kazandırdı.

Açık dünya yapısıyla tanınan seri, oyunculara geniş haritalarda serbestçe dolaşma ve farklı görevleri tamamlama imkânı sunuyor. Önceki oyunlarda Liberty City ve San Andreas gibi kurgusal bölgeler kullanılırken, GTA 6'da Vice City yeniden ön plana çıkıyor.

Ana hikâyenin yanında çok sayıda yan görev ve farklı etkinlik barındıran oyunlar, onlarca saatlik oynanış süresiyle dikkat çekiyor.

Yeni oyunun merkezinde iki karakter bulunuyor

GTA 6'nın hikâyesi, suç dünyasının tanınmış çifti Bonnie ve Clyde'dan esinleniyor.

Oyunda Jason ve Lucia adlı iki ana karakterin, kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışırken suç dünyasına sürüklenmeleri konu ediliyor.

Yaşanan olayların giderek tehlikeli bir hâl almasıyla birbirlerine güvenmek zorunda kalan iki karakter, hikâye boyunca oyuncular tarafından dönüşümlü olarak kontrol ediliyor.

Ana görevlerin yanı sıra yan hikâyeler ve çeşitli açık dünya etkinliklerinin yer aldığı yapımda, Lucia'nın seride kapsamlı biçimde işlenen ilk kadın ana karakter olması da oyuna yönelik ilgiyi artıran unsurlar arasında gösteriliyor.