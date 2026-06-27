GTA 6 daha çıkmadan borsayı hareketlendirdi! Dev yatırım şirketinden Take-Two hisseleri için yüzde 20 yükseliş tahmini

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Dünyanın en çok beklenen video oyunlarından biri olan Grand Theft Auto VI (GTA 6), henüz piyasaya çıkmadan finans piyasalarında etkisini göstermeye başladı. Rockstar Games'in oyunun çıkış tarihini ve ön sipariş sürecini resmen duyurmasının ardından yatırım kuruluşları, oyunun çatı şirketi Take-Two Interactive için beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

GTA 6 için geri sayım başladı

Uzun süredir ertelenmesi ve hakkında ortaya atılan iddialarla gündemden düşmeyen GTA 6'nın 19 Kasım'da oyuncularla buluşacağı açıklandı.

Rockstar Games, standart sürümün yaklaşık 80 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağını duyururken ön sipariş sürecini de resmen başlattı. Oyun sektörünün en büyük yapımlarından biri olarak gösterilen GTA 6'nın, selefi GTA 5'in elde ettiği rekor gelirleri geride bırakması bekleniyor.

BTIG'den Take-Two hisselerine "Al" tavsiyesi

GTA 6 heyecanı yalnızca oyuncuları değil yatırımcıları da harekete geçirdi.

Küresel yatırım şirketi BTIG, Rockstar Games'in bağlı olduğu Take-Two Interactive hisseleri için "Al" tavsiyesi yayımladı. Şirket, hisse başına hedef fiyatını 290 dolar olarak belirlerken mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 20 yükseliş potansiyeli öngördü.

BTIG analisti Clark Lampen, GTA 6'nın şirket için uzun yıllara yayılacak güçlü bir gelir artışı sağlayacağını belirterek pazarlama sürecinin ilerlemesiyle hisselerde değerlemenin daha da yükselebileceğini ifade etti.

Analistlerin büyük bölümü yükseliş bekliyor

Take-Two hisseleri, teknoloji hisselerinde yaşanan genel satış baskısı nedeniyle 2026 yılı boyunca yaklaşık yüzde 5 değer kaybetmiş olsa da, GTA 6'nın çıkış tarihinin açıklanmasının ardından son beş işlem gününde yüzde 6'nın üzerinde yükseliş kaydetti.

Piyasalardaki olumlu beklenti yalnızca BTIG ile sınırlı değil.

LSEG verilerine göre Take-Two hisselerini takip eden 32 analistin 30'u hisse için "Al" veya "Güçlü Al" tavsiyesi veriyor. Piper Sandler da ay başında yayımladığı analizde şirket için "Ağırlığı Artır" notunu paylaşmıştı.