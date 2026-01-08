GTA 6 yine ertelenebilir: Hikaye modu yetişmedi

Bloomberg'ten Jason Schreier, bu hafta konuk olduğu bir podcastte oyun severlerin yıllardır beklediği Grand Theft Auto VI hakkında güncel değerlendirmelerini paylaştı. Schreier’ın aktardığına göre, oyunun geliştirme sürecinde bazı önemli adımlar henüz tamamlanmadı ve yeni bir erteleme ihtimalini yeniden gündeme geldi.

Hikaye modu tam olarak hazır değil

Schreier, GTA 6’nın hikaye modunun hâlâ nihai haline ulaşmadığını ifade etti. Yaratıcı ekibin bazı görevler ve sahneler üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü belirten gazeteci, oyunun genel kurgusunun tam olarak netleşmediğini söyledi.

Rockstar 'eksik oyunu' piyasaya sürmek istemiyor

Gazeteciye göre Rockstar Games, beklentinin son derece yüksek olduğu bir yapımı eksik ya da sorunlu şekilde piyasaya sürmek istemiyor. Schreier, stüdyonun Cyberpunk 2077 örneğinde olduğu gibi sorunlu bir çıkış yapıp sonradan düzeltme yoluna gitmeyeceğini vurguladı. Bu nedenle Rockstar’ın gerekirse yeni bir ertelemeyi göze alabileceği değerlendiriliyor.

19 Kasım 2026 yine yüksek ihtimal

Öte yandan Schreier, olası bir gecikmenin henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını da dile getirdi. Gazeteci, daha önce açıklanan 19 Kasım 2026 tarihine, geçmişte paylaşılan takvimlere kıyasla daha fazla güvendiğini ifade etti. Ancak bir erteleme yaşanması halinde çıkış tarihinin çok ileri bir döneme ötelenmesinin beklenmediği de belirtildi.

Schreier’a göre Rockstar Games, zorunlu kalmadıkça GTA 6’nın Mart 2027 sonrasına sarkmasını istemiyor. Bu sınırın aşılması, oyunun bir sonraki mali yıla kalması anlamına geliyor ve bunun yatırımcılar açısından olumsuz bir tablo yaratabileceği değerlendiriliyor.