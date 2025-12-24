Haber okuma alışkanlığı değişiyor: Google Discover "aramayı" geride bıraktı

Analitik firması News Dash tarafından yapılan kapsamlı araştırmaya göre, Google web araması 2023’te haber sitelerine gelen Google trafiğinin yarısından fazlasını sağlıyordu.

Ancak 2025’in son çeyreğinde bu oran yüzde 27’ye kadar geriledi.

Araştırma, özellikle mobil trafik üzerinden gelen Google kaynaklı ziyaretleri ölçüyor ve arama sorgularının etkisinin hızla azaldığını gösteriyor.

Google Discover baskın kaynak oldu

Aynı dönemde Google Discover’ın payı keskin biçimde yükseldi. Mobilde Chrome tarayıcı açıldığında otomatik olarak görünen bu kişiselleştirilmiş akış, bugün Google’dan haber sitelerine gelen trafiğin üçte ikisinden fazlasını yönlendiriyor.

İki yılda iki katına çıktı

News Dash CEO’su John Shahhata, LinkedIn paylaşımında Discover’ın payının son iki yılda neredeyse iki katına çıktığını, buna karşılık geleneksel aramanın etkisinin yarıya yakın azaldığını vurguladı.

Arama trafiği, kullanıcıların aktif olarak bilgi aradığı bir modele dayanırken; Discover, içerikleri kişisel ilgi alanları ve gezinme geçmişine göre okuyucunun önüne çıkarıyor.

Uzmanlara göre bu durum, yayıncıların görünürlük üzerindeki kontrolünü azaltıyor. Zira aramada optimizasyonla sonuç almak mümkünken, Discover kapalı bir öneri sistemi olarak çalışıyor ve algoritmanın kararları belirleyici oluyor.

Akıllı telefon akışları ön planda

Sektör yayını Press Gazette’nin analizine göre, haber ekosistemi artık arama sıralamalarından çok akıllı telefonlardaki içerik akışlarına odaklanıyor. Bu da gazeteciliğin keşfedilme biçiminde temel bir kırılmaya işaret ediyor.