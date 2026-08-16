Halka arza hazırlanan Claude'un yaratıcısı Anthropic'te çarpıcı tablo!

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Pandeminin dünyayı kasıp kavurduğu günlerde, 2021 yılında OpenAI’dan ayrılan bir grup araştırmacı ve yönetici tarafından kurulan Anthropic'in finansal tablosu dikkat çekiyor.

Geçen haziranda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) halka arz başvuru taslağını gizli olarak sunan şirket, mayıs sonlarında tamamladığı yatırım turunda 965 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı.

Claude yapay zekâ modeliyle adından söz ettiren Anthropic, mayısta yıllıklandırılmış gelirinin 47 milyar doları aştığını duyurmuş, şirketin 2025'in tamamındaki geliri ise yaklaşık 10 milyar dolar olmuştu.

Gelirde 14 kat artış!

Bloomberg News, Anthropic'in 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin finansal verilerini inceledi.

Öncü finansal verilerine göre geçen yılın ikinci çeyreğinde 787 milyon dolar gelir elde eden Anthropic, bu yılın ikinci çeyreğinde ise 14 kat artışla 11,5 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Şirketin ilk çeyrek geliri ise 4,73 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Bloomberg, rakamların önveri niteliğinde olduğuna dikkat çekerek düzeltmeler olabileceğini vurguladı.

2028'de 200 milyar dolar beklenti!

Reuters'ın şirketin finansallarına aşina iki kişiye dayandırdığı habere göre; Anhropic, 2028'de 190-200 milyar dolar arasında bir gelir bekliyor. Bu dehşet verici rakam daha önce telaffuz edilmemişti.

Öte yandan Anthropic’in öngörülen yıllıklandırılmış geliri nedeniyle bazı yatırımcılar şirketin 2 trilyon dolar veya üzerinde bir değerleme talep edebileceğini düşünüyor.

OpenAI'ın en büyük rakibi

Anthropic, 2021'de OpenAI’dan ayrılan bir grup araştırmacı ve yönetici tarafından kuruldu.

Şirket, ChatGPT'nin geliştirisi olan OpenAI'ın karşısına dişli bir rakip olarak çıktı.