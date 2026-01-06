Havalimanında kriz! Yüz tanıma teknolojisi kardeşleri içeri sokmadı

Olay, Hindistan’daki Mumbai Airport’nda meydana geldi. DigiYatra kapılarından geçmek isteyen tek yumurta ikizi iki kardeş, biyometrik doğrulama sırasında sistem tarafından durduruldu. Ekranda beliren “Access Denied” (erişim reddedildi) uyarısı, aynı yüzle birden fazla kişinin eşleştiğini ya da aynı yüzün sistemden daha önce geçtiğini bildirdi.

Kayıtlı kullanıcı olmalarına rağmen ikiz kardeşler DigiYatra sırasını terk ederek manuel kontrol noktalarına yönlendirilmek zorunda kaldı. Uzun kuyrukta bekledi ve dijital hızlı geçiş avantajını kaybetti.

"Ürkütücü bir deneyim"

Kardeşlerden biri yaşadıklarını “ürkütücü bir deneyim” olarak tanımladı. O anları anlattığı Instagram videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

DigiYatra: “Teknik bir boşluk”

Görüntülerin yayılmasının ardından DigiYatra yetkilileri, ikiz kardeşlere teşekkür ederek olayın yeni fark edilen bir teknik sınırlamaya işaret ettiğini belirtti. Platform, benzer durumların tekrar yaşanmaması için destek sunulacağını ve sistemde gerekli iyileştirmelerin değerlendirileceğini açıkladı.

Teknoloji her zaman kusursuz değil

Yaşanan olay, yüz tanıma teknolojilerinin biyolojik istisnalar karşısında hâlâ zorlanabildiğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, sistemin güvenlik gerekçesiyle risk almaktansa erişimi kapatmayı tercih ettiğini, bunun da teknoloji ile insan biyolojisi arasındaki hassas dengeyi gösterdiğini vurguluyor.

Yetkililer şu açıklamayı yaptı: "Yüz tanıma sistemi, tek bir anahtara göre tasarlanmış son derece hassas bir kilit gibi çalışıyor. İki aynı anahtar aynı anda kullanıldığında ise kilit, güvenlik için açılmamayı tercih ediyor."