Her 10 kişiden 6'sının evinde var: İnternet en çok burada kullanılıyor

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Türkiye'de internet kullanımı yaygınlaşırken, internete bağlı cihaz tercihlerinde televizyonlar açık ara ilk sırada yer aldı. İnternete bağlı oyuncaklar ise kullanım oranı en düşük cihaz grubu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı bu yıl yüzde 92,3'e ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 94,8, kadınlarda ise yüzde 89,9 olarak kaydedildi.

İnternete bağlı televizyonda oran yüzde 62

İnternet kullanan bireylerin tercih ettiği internete bağlı sistem ve cihazlar incelendiğinde, ilk sırayı yüzde 62 ile internet bağlantılı televizyonlar aldı.

Televizyonları yüzde 18,6 ile robot süpürge, buzdolabı, fırın ve kahve makinesi gibi internete bağlanabilen ev aletleri izledi.

Akıllı saat, internet bağlantılı spor ve direnç bantları, gözlük, kulaklık, güvenlik takip cihazları ile bağlantılı aksesuar, giysi veya ayakkabıların kullanım oranı ise yüzde 16,7 olarak hesaplandı.

Güvenlik sistemleri ve sağlık cihazları da listeye girdi

İnternete bağlı ev alarm sistemleri, duman dedektörleri, güvenlik kameraları, kapı kilitleri ve diğer güvenlik çözümlerinin kullanım oranı yüzde 6,3 oldu.

Kan basıncı, şeker seviyesi ve vücut ağırlığının takip edilmesinde kullanılan internet bağlantılı cihazlar ile sağlık ve tıbbi bakım amacıyla kullanılan sistemlerin oranı yüzde 5,5 olarak belirlendi.

Dahili kablosuz internet bağlantısına sahip otomobillerin kullanım oranı ise yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.

Listenin sonunda yüzde 1,1'lik oranla robot oyuncaklar ve oyuncak bebekler gibi internete bağlanabilen oyuncaklar yer aldı.

İnterneti en çok 25-34 yaş grubu kullanıyor

Yaş gruplarına göre son üç aylık internet kullanım verilerinde en yüksek oran yüzde 98,8 ile 25-34 yaş grubunda görüldü.

İnternet kullanım oranı 16-24 yaş grubunda yüzde 97,8, 35-44 yaş grubunda ise yüzde 97,7 olarak hesaplandı.

Bu oran 45-54 yaş grubunda yüzde 93,6'ya, 55-64 yaş grubunda yüzde 81,4'e ve 65-74 yaş grubunda yüzde 60,2'ye geriledi.

Kadınlarda internet kullanımının en yüksek olduğu yaş grubu yüzde 98,6 ile 25-34 yaş olurken, erkeklerde 25-34 ve 35-44 yaş gruplarında oran yüzde 99'a ulaştı.

Eğitim seviyesi yükseldikçe internet kullanımı artıyor

TÜİK verileri, eğitim düzeyi ile internet kullanımı arasındaki farkı da ortaya koydu.

Herhangi bir okul bitirmeyenlerde internet kullanım oranı yüzde 52,4 olurken, ilkokul mezunlarında yüzde 83 olarak ölçüldü.

İlköğretim, ortaokul veya mesleki ortaokul mezunlarında oran yüzde 96'ya, lise ve meslek lisesi mezunlarında yüzde 98,5'e yükseldi.

Üniversite, yüksek lisans veya doktora mezunlarında ise internet kullanım oranı yüzde 99,6 ile neredeyse tüm grubu kapsadı.