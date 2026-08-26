Huawei ve HP anlaştı: Wi-Fi teknolojilerinde yeni dönem

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Huawei, ABD'li teknoloji şirketi HP ile küresel patent lisanslama anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşmayla Huawei'in bazı Wi-Fi kablosuz ağ protokolü patentlerini içeren teknolojiler, HP'nin ürettiği bilgisayar ve yan donanımlarında kullanılabilecek.

Huawei'in Fikri Mülkiyet Başkanı Alan Fan, anlaşmaya ilişkin, "Bu anlaşma, Huawei'in enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki tutarlı bağımsız inovasyon çabasının kanıtı niteliğinde. Patent lisanslaması yoluyla Huawei, özellikle teknolojik standartlardaki inovasyonları endüstri ile paylaşıyor, dünya genelinde tüketicilerin ileri teknolojilere ulaşmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei, 2025'te aralarında Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 7 standart temel patentlerinin olduğu "Sisvel Wi-Fi Multimode Patent Havuzu"nun kurucuları arasında yer almıştı. Sony, HPE, ASUS, Microsoft ve Samsung'un dahil olduğu patent havuzu ile bu alandaki çok sayıda endüstri standardının ortak lisanslaması tek bir anlaşma kapsamına alınmıştı. HP, ilk kez Sisvel Patent Havuzu aracılığıyla Huawei'in Wi-Fi 6 patentini kullanmaya başlamıştı.

Huawei'in patentli Wi-Fi teknolojileri, 2025 yılı sonu itibarıyla dünya genelinde cep telefonları hariç 1,6 milyar elektronik cihazda, patentli 5G hücre iletişimi teknolojileri ise 3,2 milyon cihazda kullanılıyor.