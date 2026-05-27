İnsansız kargo aracı uzayda yandı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) geliştirdiği HTV-X isimli insansız kargo uzay aracının görev sürecinin sona erdiği bildirildi. Japon basınında yer alan haberlere göre uzay aracının atmosfere giriş yaptıktan sonra Pasifik Okyanusu’nun güneyinde yanarak parçalandığı tahmin ediliyor.

HTV-X görevini başarıyla tamamladı

JAXA yetkilileri, aracın Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) lojistik destek sağlama görevini başarıyla tamamladığını açıkladı. HTV-X’in istasyona malzeme taşımak ve bilimsel deneylere destek vermek amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Kontrollü şekilde atmosfere girmesi planlandı

Yetkililere göre uzay aracının atmosfere kontrollü şekilde giriş yaparak yanması görev planının bir parçasıydı. ISS’de oluşan atıkların da araçla birlikte taşındığı ve yeniden giriş sırasında imha edildiği ifade edildi.

Uzay aracı Pasifik üzerinde parçalandı

Kyodo ajansının aktardığı bilgilere göre HTV-X’in Pasifik Okyanusu’nun güney bölgesinde atmosfere girerek tamamen yandığı düşünülüyor. Olayın kontrollü gerçekleştirildiği ve herhangi bir risk oluşturmadığı kaydedildi.

Tanegaşima Uzay Merkezi’nden fırlatılmıştı

HTV-X uzay aracı, 26 Ekim 2025 tarihinde Japonya’daki Tanegaşima Uzay Merkezi’nden uzaya gönderilmişti. Fırlatma, Japonya’nın uzay programı açısından önemli projelerden biri olarak değerlendirilmişti.

ISS’ye lojistik destek sağladı

Görev süresince araç, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlara ekipman, bilimsel malzeme ve günlük kullanım ürünleri ulaştırdı. Ayrıca çeşitli araştırma projeleri için gerekli deney ekipmanlarının da taşındığı açıklandı.

Uzay atıkları da araçla birlikte yok edildi

ISS astronotlarının günlük yaşamlarından kalan atıkların ve deneylerden oluşan kullanılmayan materyallerin HTV-X ile taşındığı belirtildi. Atmosfere giriş sırasında bu atıkların da tamamen yok olduğu ifade edildi.

Yeni nesil araç daha fazla yük taşıyor

JAXA’nın verdiği bilgilere göre HTV-X, önceki nesil Kounotori uzay aracına kıyasla yaklaşık 1,5 kat daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Araç, yaklaşık 6 tonluk yük taşıyabiliyor.

Japonya uzay projelerine hız verdi

HTV-X programı, Japonya’nın son yıllarda hız verdiği uzay çalışmaları arasında yer alıyor. Ülke, hem Uluslararası Uzay İstasyonu projelerinde aktif rol üstleniyor hem de yeni nesil uzay teknolojilerine yatırım yapıyor.

