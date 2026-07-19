Instagram, Facebook, çöktü mü, neden açılmıyor? Ne zaman gelecek?
META çöktü! Sosyal medya kullanıcıları Facebook ve Instagram'a giremiyor. Sorunun kaynağı öğrenilmeye çalışılırken ""Instagram, Facebook, çöktü mü, neden açılmıyor" sorusu yoğun şekilde geliyor.
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Instagram ve Facebook saat 11.30 sularında hata vermeye başladı. Şu an kullanıcılar uyguamaya giremiyor. Paylaşım yapamayan binlerce kişi "Instagram, Facebook, çöktü mü, neden açılmıyor" diye soruyor.
Instagram ve Facebook neden çöktü?
Sorunun kaynağı henüz bilinmiyor. DownDedeoktor kaynaklarına göre sorun globalde yaşanıyor. Meta yetkilerinden şu an bir açıklama gelmedi.
Kaynak: HABER MERKEZİ