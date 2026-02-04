Intel CEO'sundan uyarı: Bellek çipi sıkıntısı 2028'e kadar sürebilir

Intel CEO'su Lip-Bu Tan, küresel bilgisayar sektöründe yaşanan bellek çipi arz sıkıntısının kısa vadede sona ermesinin beklenmediğini, sorunun en az iki yıl daha sürebileceğini söyledi.

Tan, Cisco Systems tarafından düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada, bellek piyasasında yakın dönemde bir rahatlama öngörmediğini belirtti. Tan, sektördeki iki önemli bellek üreticisiyle görüştüğünü aktararak, bu şirketlerin kendisine "2028'e kadar rahatlama olmayacağını" ifade ettiğini dile getirdi.

Artan talep edarik sorunlarını derinleştiriyor

Yapay zeka altyapısındaki hızlı büyümenin bellek çiplerine olan talebi güçlü şekilde artırdığını vurgulayan Tan, bu durumun geleneksel bilgisayarlar ve akıllı telefonlar için ayrılan arzı daralttığını kaydetti. Artan talebin tedarik sorunlarını derinleştirdiğini ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirten Tan, bunun tüketici talebi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.

Tan'a göre, yapay zeka işlemcileri alanında lider konumda bulunan Nvidia'nın Rubin platformu ve yeni nesil ürünleri, bellek talebini daha da artıracak. Yapay zekanın çok yüksek miktarda bellek kullandığını belirten Tan, bu eğilimin sektör üzerindeki baskıyı önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğini ifade etti.

Kişisel bilgisayarlar için işlemci üretiminde dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Intel'in bellek çiplerine yüksek oranda bağımlı olduğu belirtilirken, küresel bellek pazarında Samsung Electronics, SK Hynix ve Micron Technology önde gelen üreticiler arasında yer alıyor.