İnternet bankacılığı kullanımında dikkat çeken yükseliş

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Türkiye'de internet bankacılığı kullanımında son yıllarda dikkat çekici bir artış yaşandı. 2022 yılında yüzde 61,3 seviyesinde olan kullanım oranı, 2026 itibarıyla yüzde 75,9'a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de internet kullanım oranı bu yıl yüzde 92,3 olarak hesaplandı.

İnternet kullanım amaçları incelendiğinde, son 5 yıllık dönemde internet bankacılığına yönelik ilginin belirgin şekilde arttığı görüldü.

Dijital bankacılık kullanımı yaygınlaştı

İnternet siteleri ve mobil bankacılık uygulamalarının yaygınlaşması, akıllı telefon kullanımının artması, dijital bankacılık altyapısının gelişmesi ve işlemlerin zaman ile mekan sınırı olmadan kısa sürede gerçekleştirilebilmesi, internet bankacılığına olan ilgiyi artıran başlıca etkenler arasında yer aldı.

Verilere göre internet bankacılığı kullanım oranı 2022'de yüzde 61,3 seviyesindeyken, 2023'te yüzde 67,1'e, 2024'te yüzde 71'e, 2025'te ise yüzde 73,2'ye yükseldi.

Bu yıl itibarıyla oran yüzde 75,9 olarak kaydedildi. Böylece Türkiye'de 16-74 yaş grubundaki yaklaşık her dört kişiden üçünün internet bankacılığı kullandığı ortaya çıktı.

Erkeklerde kullanım oranı daha yüksek

İnternet bankacılığı kullanım oranı erkeklerde yüzde 87,5, kadınlarda ise yüzde 63,7 olarak belirlendi. Karşılaştırıldığında, 2022 yılında bu oran erkeklerde yüzde 74,3, kadınlarda ise yüzde 47,1 düzeyindeydi.

E-posta kullanımında sınırlı artış

"e-Posta gönderme veya alma" başlığı altında değerlendirilen elektronik posta kullanım oranı bu yıl yüzde 48,1 olarak ölçüldü.

Beş yıl önce aynı amaçla internet kullanım oranı yüzde 45,2 seviyesinde bulunuyordu.

Cinsiyet bazında bakıldığında ise erkeklerin yüzde 53,4'ünün, kadınların ise yüzde 42,4'ünün e-posta gönderdiği veya aldığı tespit edildi.

Podcast kullanım oranı yüzde 13,3

Bu yıl bireylerin yüzde 13,3'ünün interneti "podcast'leri dinlemek veya indirmek" amacıyla kullandığı belirlendi.

Podcast kullanım oranı erkeklerde yüzde 12,7 olurken, kadınlarda yüzde 13,9 olarak hesaplandı.