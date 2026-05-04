iPhone 18 Pro sızdırıldı: Küçük çentik dikkat çekti

Apple iPhone 18 Pro modeline ait olduğu öne sürülen prototip görseller ortaya çıktı. Sızdırılan görüntüler, cihazın ekran tasarımı ve donanım tarafındaki yeniliklere dair önemli detaylar sunarken, bu yılın en güçlü iPhone modeli olacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Notebookcheck kaynaklı habere göre paylaşılan görseller, uzun süredir gündemde olan tasarım değişikliklerini doğruluyor. Yeni modelde yer alan "Dynamic Island" çentiğinin, önceki nesillere kıyasla yaklaşık yüzde 25-30 oranında küçüldüğü görülüyor.

Şirketin bu küçülmeyi sağlamak için Face ID sisteminde yer alan kızılötesi aydınlatıcıyı ekran altına taşıdığı belirtiliyor. Kamera ile nokta projektörünün ise daha küçük, hap şeklindeki bir kesitte konumlandırılmaya devam edeceği ifade ediliyor. Ayrıca ekran katmanlarının sensör performansını düşürmemesi için lazer mikro delme teknolojisinin kullanılacağı aktarılıyor.

Cihazın dış tasarımının büyük ölçüde Apple iPhone 17 Pro ile benzer çizgiler taşıması beklenirken, asıl yeniliklerin donanım tarafında olacağı vurgulanıyor. iPhone modellerinde ilk kez yer alacak değişken diyaframlı kamera sistemiyle kullanıcıların alan derinliği üzerinde daha hassas kontrol elde edeceği belirtiliyor.

Öte yandan, TSMC tarafından 2 nanometre üretim süreciyle geliştirilen A20 işlemcisinin, hem enerji verimliliğini artıracağı hem de performansta ciddi bir sıçrama sağlayacağı ifade ediliyor.