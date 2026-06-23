iPhone kullanıcılarına para iadesi müjdesi!

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Birleşik Krallık'ta tüketici hakları kuruluşu Which?, Apple'ın iCloud depolama hizmetine avantaj sağlayarak rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplu dava açtı. Kuruluşa göre Apple, kullanıcıları kendi bulut depolama sistemine yönlendirerek alternatif hizmetlerin önünü kısıtladı ve milyonlarca müşterinin daha fazla ödeme yapmasına neden oldu.

Kullanıcılara 77 sterline kadar ödeme yapılabilir

Davayı kazanmaları halinde etkilenen kullanıcıların kişi başına yaklaşık 77 sterlin tazminat alabileceği belirtiliyor. Nihai ödeme miktarı ise mahkeme sürecinin sonucuna ve toplam hak sahibi sayısına göre netleşecek.

Kimler ödeme almaya hak kazanabilir?

Davaya göre 8 Kasım 2018 ile 8 Haziran 2026 tarihleri arasında iCloud kullanan ve 8 Haziran 2026 itibarıyla Birleşik Krallık'ta yaşayan kişiler potansiyel hak sahipleri arasında yer alıyor. Bu kullanıcılar, aksi yönde bir tercih yapmadıkları sürece dava kapsamına otomatik olarak dahil ediliyor.

Mahkemeden kritik onay geldi

Birleşik Krallık Rekabet Temyiz Mahkemesi, davanın toplu dava olarak devam etmesine izin veren kararı verdi. Böylece süreç resmen ilerleme aşamasına geçti ve milyonlarca Apple kullanıcısının hak talebinde bulunmasının önü açıldı.

İddiaların odağında iCloud var

Which?, Apple'ın cihazlarında iCloud'a ayrıcalıklı konum tanıdığını ve kullanıcıların alternatif bulut depolama servislerine yönelmesini zorlaştırdığını savunuyor. Kuruluşa göre bu durum rekabetin azalmasına ve tüketicilerin daha yüksek ücretlerle karşılaşmasına yol açtı.

Apple suçlamaları reddetti

Apple ise iddiaları kabul etmiyor. Şirket, iCloud kullanımının tamamen isteğe bağlı olduğunu ve kullanıcıların farklı bulut depolama hizmetleri arasında seçim yapabildiğini savunuyor. Apple ayrıca mahkemenin kararına itiraz etmeyi planladığını açıkladı.