Japon SoftBank, DigitalBridge'i 4 milyar dolara satın alıyor

DigitalBridge'ten yapılan açıklamada, SoftBank'ın şirketi yaklaşık 4 milyar dolar toplam işletme değeri üzerinden satın almak üzere bağlayıcı bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, DigitalBridge'in satın alınmasının yeni nesil yapay zeka hizmetleri ve uygulamaları için gerekli temel altyapının inşa edilmesi, ölçeklendirilmesi ve finansmanında SoftBank'ın kabiliyetlerini güçlendireceği vurgulandı.

Anlaşma kapsamında SoftBank'ın DigitalBridge'in tedavüldeki tüm adi hisselerini hisse başına 16 dolar nakit bedelle dolaylı olarak satın alacağı kaydedilen açıklamada, işlemin 26 Aralık kapanış fiyatına göre yüzde 15, 4 Aralık itibarıyla 52 haftalık ortalama kapanış fiyatına göre ise yüzde 50 prim içerdiği vurgulandı.

Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından DigitalBridge'in Üst Yöneticisi (CEO) Marc Ganzi liderliğinde ayrı bir platform olarak faaliyetlerini sürdüreceği belirtilerek, satın almanın düzenleyici onayların alınması dahil olmak üzere olağan kapanış koşullarına tabi olduğu ve 2026'nın ikinci yarısında tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

SoftBank Group CEO'su Masayoshi Son konuya ilişkin değerlendirmesinde, yapay zeka dünya genelinde sektörleri dönüştürürken daha fazla hesaplama gücüne, bağlantıya, enerjiye ve ölçeklenebilir altyapıya ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Son, "DigitalBridge dijital altyapıda bir lider ve bu satın alma, yeni nesil yapay zeka veri merkezlerinin temelini güçlendirecek, lider bir 'yapay süper zeka' platform sağlayıcısı olma vizyonumuzu ilerletecek ve insanlığı ileriye taşıyacak atılımların önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.

DigitalBridge CEO'su Ganzi de, "SoftBank'ın vizyonu, sermaye gücü ve küresel ağı, misyonumuzu daha fazla esneklikle hızlandırmamıza, yatırımcılarımız adına daha uzun vadeli yatırım yapmamıza ve önde gelen teknoloji şirketlerinin yapay zeka hedeflerini ölçeklendirirken onlara daha iyi hizmet vermemize olanak tanıyacak." değerlendirmesinde bulundu.