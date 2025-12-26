Japonya vitesi yükseltti: Çip ve yapay zekaya dev bütçe

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın bütçesi, önceki mali yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 artırılarak 3,07 trilyon yen seviyesine yükseltildi. Bütçedeki artışta çip ve yapay zeka alanlarına ayrılan kaynaklar belirleyici oldu.

Başbakan Sanae Takaiçi kabinesinin bugün verdiği onayın ardından, hükümetin ilk bütçe taslağının yeni yılda parlamentonun gündemine gelmesi bekleniyor.

ABD ile rekabette bütçe hamlesi

Çip ve yapay zekaya yönelik güçlü harcama artışı, ABD ile Çin’in bu alanlarda rekabeti hızlandırdığı bir döneme denk geliyor. İki ülke arasında ticari ateşkes bulunsa da süregelen gerilimler nedeniyle Japonya, kritik teknolojilere erişimde tedarik zinciri güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bakanlık, nisan ayında başlayacak mali yıl öncesinde, daha önce uygulanan ek bütçe yöntemleri yerine çip ve yapay zeka yatırımlarının büyük bölümünü doğrudan ana bütçe içine dahil etmeyi planlıyor.

Bu kapsamda, devlet destekli çip girişimi Rapidus için 150 milyar yen ayrıldı ve toplam kamu yatırımı 250 milyar yene ulaştı. Yerli temel yapay zeka modellerinin geliştirilmesi, veri altyapısının güçlendirilmesi ve robotlar ile makinelerin yapay zeka tarafından kontrol edildiği “fiziksel yapay zeka” çalışmaları için ise 387,3 milyar yen kaynak tahsis edildi. Ayrıca, yeni nesil nükleer santralleri de kapsayan karbonsuzlaşma projeleri için 122 milyar yenlik pay ayrıldı.

Öte yandan, 1,78 trilyon yen tutarındaki özel tahvillerin, devlet destekli Nippon Export and Investment Insurance’a finansman sağlamak amacıyla ihraç edileceği bildirildi.