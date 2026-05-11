Kameralı AirPods geliyor: Siri'nin gözleri olacaklar

Apple, yakında ilk yapay zeka destekli giyilebilir cihazı kameralı AirPods'ları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Meta Ray-Ban akıllı gözlüklerine rakip olacak AirPods'ların her iki kulaklığında da bir kamera bulunacak.

Siri için "göz görevi" görecekler

Meta'nın gözlükleri gibi fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için tasarlanmasalar da Apple'ın yapay zeka asistanı Siri için "göz görevi" görecekler. Siri, çevreyi tarayarak kullanıcının sorularına yanıt verebilecek.

Kameralı AirPods'lar ilk olarak 2024 yılında konuşulmaya başlanırken kaynaklara göre, şu anda şirket içinde test ediliyorlar. Test aşamasından sonra da AirPods'ların seri üretime geçmesi bekleniyor. Prototiplerin ise ilk bakışta AirPods Pro 3'e benzediği ancak kameralar için daha uzun olacakları belirtiliyor.

Siri başarılı olursa yeni ürünler peş peşe gelecek

Öte yandan Apple, AirPods'ta planlanan görsel zeka özelliklerinin çalışabilmesi için Siri'yi yeniledi. Şirket, yapay zeka çalışmalarını hızlandırmak için Google ile Gemini'yi kullanmaya yönelik bir anlaşma yaparken, Siri'nin temel mimarisini de yeniden düzenledi. Yenilenmiş Siri'nin ise eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

Siri planlandığı gibi çıkarsa, yıl içinde Apple TV 4K ve HomePod'un da lansmanının yapılacağı düşünülüyor.

Kameralı AirPods'lar içinse henüz bir zaman çizelgesi yok. Ancak ürünün 2027'de piyasaya sürülmesi öngörülen yapay zekalı akıllı gözlükler ve yapay zekalı kolye ucuna kıyasla daha ileri aşamada olduğu belirtiliyor.