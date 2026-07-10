Katlanabilir iPhone Aralık 2026'ya mı ertelendi?

Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son günlerde üretim zorlukları nedeniyle cihazın çıkışının ertelenebileceği iddiaları gündeme gelirken, Apple'ın tedarikçileri bu söylentileri boşa çıkaracak açıklamalar yaptı. Şirketin üretim ortaklarına göre kritik parçalar hâlihazırda seri üretime geçmiş durumda ve planlanan takvimde herhangi bir gecikme sinyali bulunmuyor.

Üretim planlandığı gibi ilerliyor

Habere göre Apple'ın katlanabilir telefonu için gerekli temel bileşenler seri üretim aşamasına ulaştı. Tedarik zincirinde yer alan şirketler, Apple'ın uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone modeli için üretim programının planlandığı şekilde devam ettiğini ve eylül ayında gerçekleşmesi beklenen tanıtım takviminin değiştiğine dair herhangi bir bilgi almadıklarını belirtti.

Gecikme iddiaları neden ortaya çıktı?

Katlanabilir iPhone'un Apple'ın bu kategorideki ilk ürünü olması nedeniyle birçok teknoloji analisti temkinli yaklaşıyor. Uzmanlara göre; esnek OLED ekran, ultra ince cam, yüksek hassasiyetli menteşe sistemi, çok daha dar montaj toleransları gibi bileşenler, üretim sürecini klasik iPhone modellerine göre daha karmaşık hale getiriyor. Bu nedenle bazı çevreler, üretim veriminin düşük kalabileceği ve lansmanın ertelenebileceği görüşünü savunuyor.

Kalite testleri de kritik rol oynuyor

Üretimin tamamlanması tek başına yeterli görülmüyor. Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olması nedeniyle her cihazın şirketin sıkı kalite standartlarını karşılaması gerekiyor. Bu kapsamlı test sürecinin de olası bir gecikme nedeni olabileceği ifade ediliyor.

Apple'ın sessizliği belirsizliği artırıyor

Apple henüz katlanabilir iPhone hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Şirketin yeni ürünlerini tanıtmadan önce sessiz kalmayı tercih etmesi alışılmış bir yaklaşım olsa da, resmi bilgi eksikliği söylentilerin artmasına neden oluyor. Buna rağmen tedarikçiler, seri üretimin planlandığı gibi sürdüğünü ve erteleme yaşandığına dair herhangi bir işaret bulunmadığını savunuyor.

Aralık ayı iddiası tartışma yarattı

Daha önce Barclays analisti Tim Long, katlanabilir iPhone'un Aralık 2026'ya ertelenebileceğini öne sürmüştü.

Long'un bu iddiasını destekleyecek somut bir gerekçe sunmadığı ve geçmiş tahminlerinde de isabet oranının tartışmalı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle son tedarikçi açıklamalarının gecikme iddialarına göre daha güçlü bir dayanak oluşturduğu ifade ediliyor.

Büyük değişim getirmesi bekleniyor

Katlanabilir iPhone'un ne zaman tanıtılacağı kesinleşmiş değil. Ancak cihazın geliştirme süreci devam ediyor ve Apple'ın akıllı telefon serisindeki en büyük tasarım değişimlerinden birine imza atması bekleniyor.

Teknoloji çevreleri, Apple'ın iPhone X'ten bu yana en önemli yeniliklerinden birini katlanabilir modelle sunabileceğini değerlendiriyor. Şimdilik tedarik zincirinden gelen bilgiler ise üretimin planlandığı şekilde sürdüğüne ve cihazın ertelendiğine dair somut bir kanıt bulunmadığına işaret ediyor.