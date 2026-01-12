KKB Hackathon’da Agentic AI damgası: Gençler yapay zekânın geleceğini kodladı

Kredi Kayıt Bürosu'nun genç yetenekler ve teknoloji meraklıları için bir çekim merkezi olma hedefiyle hayata geçirdiği KKB Hackathon: Agentic AI, 10 Ocak’ta Mext Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen büyük finalle tamamlandı. Yazılım dünyasının yeni yönelimlerinden biri olarak görülen Agentic AI teması, hackathonun merkezinde yer aldı.

14 takım yarışmaya başvurdu

31 Ekim-16 Kasım 2025 tarihleri arasında alınan başvurular sonucunda, Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden yaklaşık 1200 öğrenciden oluşan 314 takım yarışmaya başvurdu. Katılımcıların büyük bölümünü bilgisayar mühendisliği ve yapay zekâ mühendisliği öğrencileri oluşturdu.

KKB’nin yapay zekâ alanında uzman mühendisleri tarafından yürütülen ön eleme ve değerlendirme çalıştayları sonucunda 50 takım yarı finale yükseldi. Toplam 184 genç yetenek, belirlenen iki problem başlığı kapsamında Agentic AI tabanlı çözümler geliştirmek için yarıştı.

Yerli bulut altyapısıyla inovasyon

İki hafta süren inovasyon maratonu boyunca takımlar, KKB mentorlarıyla bire bir çalışarak projelerini olgunlaştırdı. Bu süreçte KKB, yerli ve güvenli bulut altyapısı Kloudeks üzerinden LLM, embedding ve reranker gibi yapay zekâ servislerini gençlerin kullanımına açtı. Katılımcılar, API’ler aracılığıyla projelerini geliştirip demolarını hazırladı.

12 takım finale kaldı

Hackathonu benzer organizasyonlardan ayıran en önemli unsur, yapay zekâ destekli değerlendirme sistemi oldu. Kod kalitesi, demo performansı ve süre yönetimi gibi birçok kriteri analiz eden sistem sayesinde süreç daha adil ve şeffaf hale geldi. Bu değerlendirme sonucunda 12 takım finale kaldı.

Büyük ödül 150 bin TL

Finalde projelerini jüriye sunan 12 takım arasından Vector Minds, 150 bin TL’lik birincilik ödülünü kazandı. Zihin Code 100 bin TL ile ikinci olurken, Sava, Pluribus ve Gondolin Labs 50’şer bin TL ödül aldı. Finale kalan diğer takımlara ise 15 bin TL’lik motivasyon ödülü verildi.

“Bir yarışmadan daha fazlası”

KKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Nil Durukanoğlu, hackathonun vizyonunu şu sözlerle özetledi:

“KKB olarak, gençlerle birlikte üreten ve fikirlerin hayata geçtiği bir inovasyon buluşma noktası olmayı önemsiyoruz. Bu hackathonu bir sonuç değil, gençlerin girişimcilik yolculuğuna eşlik ettiğimiz uzun soluklu bir başlangıç olarak görüyoruz.”