Lenovo ve Nvidia’dan yapay zeka hamlesi: Küresel altyapı için güç birliği

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi Lenovo Group, yapay zeka bilgi işlem altyapısını genişletmek amacıyla NVIDIA Corporation ile kapsamlı bir iş birliğine gittiğini açıkladı.

Lenovo, Las Vegas’ta düzenlenen CES fuarında AI Cloud Gigafactory programını tanıtırken, ortaklık Lenovo CEO’su Yuanqing Yang ile Nvidia CEO’su Jensen Huang tarafından açılış konuşmasında duyuruldu.

Lenovo kısa sürede sistemlere ulaşacak

Yapılan açıklamaya göre iş birliği kapsamında bulut hizmeti sağlayıcılarına, yapay zeka uygulamaları için yüksek ölçekli bilgi işlem altyapısı sunulacak. Lenovo, bu sayede bulut şirketlerinin üretime hazır yapay zeka sistemlerine haftalar içinde erişebileceğini belirtti.

Lenovo’nun yeni nesil bulut çözümlerinde Nvidia’nın gelişmiş Blackwell Ultra çip platformu kullanılacak. Şirket ayrıca, Nvidia’nın 2026’nın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürmeyi planladığı Vera Rubin platformuna da destek verecek.

Öte yandan Lenovo, cihazlar arası çalışan kişisel yapay zeka sistemi Qira’yı tanıtırken, kurumsal müşterilere yönelik yeni yapay zeka uygulamalarını da portföyüne ekledi. Son üç yılda hızla büyüyen yapay zeka talebi, Lenovo’nun özellikle veri merkezi ve sunucu çözümlerini kapsayan kurumsal iş koluna güçlü katkı sağladı.

Fiyat artışı sinyali

Şirketin ana faaliyet alanı olan bilgisayar satışları ise akıllı telefon ve diğer cihaz segmentleriyle birlikte istikrarlı seyrini korudu. Ancak Lenovo, 2026 yılında hızla yükselen bellek çipi fiyatlarının maliyet baskısı yaratabileceğine dikkat çekti. Şirket, bu nedenle yakın dönemde bazı ürünlerinde fiyat artışı gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.