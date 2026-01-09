LG'de 9 yıl sonra bir ilk: Zarar açıklamaya hazırlanıyor

LG Electronics, zayıflayan televizyon talebi ve artan rekabet baskısı nedeniyle dokuz yıl aradan sonra ilk kez çeyreklik faaliyet zararı açıklamayı bekliyor.

75 milyon dolarlık faaliyet zararı

Şirketin cuma günü yayımladığı ön kazanç raporuna göre, LG Electronics’in dördüncü çeyrekte 109,4 milyar won (yaklaşık 75,3 milyon dolar) faaliyet zararı açıklaması bekleniyor. LG, geçen yılın aynı döneminde 135,4 milyar won faaliyet kârı elde etmişti. Söz konusu tablo, şirketin 2016’nın son çeyreğinden bu yana ilk çeyreklik faaliyet zararı olarak kayda geçti.

Açıklanan ön sonuçlar, piyasa beklentilerinin de belirgin şekilde altında kaldı. FactSet anketine katılan analistler, LG’nin söz konusu çeyrekte 7,86 milyar won faaliyet kârı açıklamasını öngörüyordu.

Faaliyet zararına rağmen şirketin gelir tarafında artış yaşandı. LG Electronics, çeyrek dönem gelirinin yüzde 4,8 artarak 23,854 trilyon wona ulaştığını duyurdu. Şirket, zararın temel nedeninin televizyon ve ekran segmentindeki zayıf performans olduğunu belirtti.

LG’den yapılan açıklamada, "Bu sonuçlar, ekran tarafındaki talebin beklenenden daha yavaş toparlanması ve yoğunlaşan rekabetin pazarlama harcamalarını artırması nedeniyle ortaya çıktı" ifadelerine yer verildi.

Emeklilik yapılandırması baskı yarattı

Şirket ayrıca, 2025’in ikinci yarısında uygulamaya alınan erken emeklilik programları kapsamında oluşan bir defaya mahsus yeniden yapılandırma maliyetlerinin de kârlılık üzerinde baskı yarattığını vurguladı.

LG Electronics, yeni büyüme alanları geliştirme çabalarını sürdürürken, artan tarifeler ve küresel ticaret koşullarından kaynaklanan zorluklarla da karşı karşıya bulunuyor.

Şirket, 2025 yılı tamamı için gelirlerinin yüzde 1,7 artışla 89,203 trilyon won ile rekor seviyeye ulaşmasını beklerken, faaliyet kârının ise yüzde 28 düşüşle 2,478 trilyon wona gerileyeceğini öngörüyor.