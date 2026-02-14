Lockheed Martin'den 101 milyon dolarlık üç yeni sözleşme

Şirketin Rotary and Mission Systems birimi, AEGIS savaş sistemi geliştirme ve test sahalarının işletilmesi ile bakımını üstlenmek üzere 26,2 milyon dolarlık maliyet-artı-teşvik-ücreti sözleşme değişikliği aldı.

Çalışmalar; New Jersey Moorestown’daki Combat Systems Engineering Development Site, SPY-1A Test Facility ve Naval Systems Computing Center’da yürütülecek. Projenin Ocak 2027’ye kadar tamamlanması planlanıyor.

Söz konusu sözleşme, ABD’nin Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programı kapsamında yedi ülkeyi kapsıyor. En büyük payı yüzde 52 ile Japonya (8,8 milyon dolar) alırken; Güney Kore yüzde 19 (3,2 milyon dolar), Kanada yüzde 13 (2,3 milyon dolar), Avustralya yüzde 10 (1,7 milyon dolar) ve Norveç yüzde 4 (789 bin dolar) paya sahip. Almanya ve İspanya’nın payı ise yüzde 1’in altında kaldı.

F-35 programına 24,6 milyon dolarlık destek

Lockheed Martin Aeronautics birimi ise F-35 savaş uçakları için Elektromanyetik Çevresel Etkiler (E3) üretim kabul uygunluk testlerine yönelik 24,6 milyon dolarlık sözleşme değişikliği kazandı.

Bu kapsamda yerinde mühendislik hizmetleri, özel yer test yazılımı, bakım ve teknik sorun giderme desteği sağlanacak. Çalışmalar; ABD Hava Kuvvetleri, Donanma ve Deniz Piyadeleri’nin yanı sıra Savunma Bakanlığı dışındaki katılımcılar için üretilecek uçakları da kapsayacak. Projenin Haziran 2027’de tamamlanması hedefleniyor.

Füze programında sözleşme değeri 9,6 milyar dolara yükseldi

Şirketin Missiles and Fire Control birimi ise Müşterek Hava-Yer Standoff Füzesi (JASSM) ve Uzun Menzilli Gemi Karşıtı Füze (LRASM) Büyük Lot Tedariki kapsamında 50,5 milyon dolarlık sabit fiyatlı sözleşme değişikliği aldı.

Bu değişiklikle birlikte ilgili programın toplam sözleşme değeri 9,5 milyar dolardan 9,6 milyar dolara yükseldi. Çalışmalar Florida Orlando’da yürütülecek ve 29 Ağustos 2029’a kadar tamamlanması bekleniyor.