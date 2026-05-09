Meta’da binlerce kişilik işten çıkarmanın sebebi ortaya çıktı

Meta CFO’su Susan Li, şirketin 2026 yılı ilk çeyrek bilanço toplantısında mayıs ayında çalışan sayısının azaltılacağını doğruladı. Li, daha yalın bir operasyon modeliyle daha hızlı hareket etmek istediklerini ve bunun aynı zamanda dev teknoloji yatırımlarını dengelemeye yardımcı olacağını söyledi.

Şirketin çalışan sayısı 2025’in son çeyreğine göre yüzde 1 düşüşle 77 bin 900’e gerilerken, kulislerde yaklaşık 8 bin kişilik işten çıkarma planı konuşuluyor.

Zuckerberg’den dikkat çeken sözler

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yapay zekânın iş yapış biçimini kökten değiştirdiğini belirterek, “Bir veya iki kişinin bir haftada, geçmişte onlarca kişinin aylar süren çalışmasıyla yaptığı işleri ortaya koyduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, teknoloji sektöründe yapay zekâ nedeniyle insan kaynağı ihtiyacının azaldığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Haberde yer alan değerlendirmelere göre Meta’nın önceliği artık çalışan sayısını büyütmek değil, işlem gücü ve veri merkezi kapasitesini artırmak. Şirketin yapay zekâ yatırımlarının çalışan maliyetlerinin kat kat üzerine çıktığı belirtiliyor.

Teknoloji devlerinde işten çıkarma dalgası büyüyor

Meta’nın attığı adım sektördeki daha geniş dönüşümün parçası olarak görülüyor. Amazon son aylarda yaklaşık 30 bin çalışanıyla yollarını ayırırken, Microsoft ve Alphabet de milyarlarca dolarlık yapay zekâ yatırımlarıyla birlikte operasyonlarını yeniden şekillendiriyor.

Nisan 2026’da dünya genelinde açıklanan işten çıkarmaların 83 bini aştığı, bunların 21 binden fazlasında gerekçe olarak yapay zekânın gösterildiği ifade edildi.

Yatırımcı memnun, çalışanlar tedirgin

Meta’nın ilk çeyrek gelirleri güçlü gelmeye devam ederken piyasa, şirketin agresif yapay zekâ stratejisini olumlu karşılıyor. Ancak sektör uzmanları, teknoloji şirketlerinde artık “daha fazla çalışan” yerine “daha fazla işlem gücü” anlayışının öne çıktığını belirtiyor.

Analistlere göre teknoloji devleri, insan kaynağından elde edilen tasarrufu yapay zekâ altyapısına aktarmaya başladı. Bu durumun önümüzdeki dönemde sektörde yeni işten çıkarma dalgalarını beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor.