Meta'da dikkat çeken ayrılık: Dina Powell McCormick yönetim kurulundan istifa etti

Teknoloji ve sosyal medya şirketi Meta'nın yönetim kurulu üyesi Dina Powell McCormick, görevinden ayrıldı. Powell McCormick’in cuma günü itibarıyla şirketteki son çalışma gününü tamamladığı bildirildi.

Meta yönetim kuruluna bu yılın başında katılan Powell McCormick’in, yaklaşık sekiz aylık görev süresinin ardından istifa ettiği belirtildi. McCormick, daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk döneminde ulusal güvenlik danışman yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Yerine başka isim düşünülmüyor

Powell McCormick’in Meta’daki görevlendirilmesi, CEO Mark Zuckerberg’in yönetim kurulunu yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olarak gerçekleşmişti. Ancak ayrılığın ardından şirketin boşalan yönetim kurulu koltuğu için yeni bir atama planlamadığı ifade ediliyor.

Bağlantılar devam edecek

te’in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Powell McCormick Meta ile bağlarını tamamen koparmayı düşünmüyor. McCormick’in, şirketle danışmanlık rolü üzerinden çalışmaya devam etmesi gündemde. Olası görev kapsamında yatırımlar ve stratejik konularda Meta’nın üst düzey yönetimine destek vermesi bekleniyor.

Powell McCormick’in ayrılığı, Meta’daki kapsamlı yönetim kurulu değişiklikleri sürecinde gerçekleşti. Zuckerberg’in son 12 ayda beş yeni yönetim kurulu üyesi atadığı biliniyor.