META'da problem yaşanıyor! Instagram, Facebook çöktü mü, neden çöktü? İnstagram ne zaman açılacak?
Instagram ve Facebook'a girmek isteyen kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Yaşanan yavaşlık nedeniyle aramalar iyice hızlandı. Sık sık "Instagram, Facebook çöktü mü, neden çöktü" sorusu geliyor.
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Meta'ya bağlı sosyal medya plarformlarına erişim sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı Instagram ve Facebook'a giremiyor. Sorunun nedenini öğrenmek isteyenler "Instagram, Facebook çöktü mü, neden çöktü" sorusuna cevap arıyor.
Globalde yaşanan sorun ile ilgili Meta yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.
Kaynak: HABER MERKEZİ