META'da problem yaşanıyor! Instagram, Facebook çöktü mü, neden çöktü? İnstagram ne zaman açılacak?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Meta'ya bağlı sosyal medya plarformlarına erişim sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı Instagram ve Facebook'a giremiyor. Sorunun nedenini öğrenmek isteyenler "Instagram, Facebook çöktü mü, neden çöktü" sorusuna cevap arıyor.

Globalde yaşanan sorun ile ilgili Meta yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.