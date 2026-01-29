Meta’dan güçlü bilanço: Yüksek harcamaya rağmen yatırımcı güveni arttı

Meta Platforms, 2026 yılına ilişkin açıkladığı yüksek sermaye harcaması projeksiyonlarına rağmen, dördüncü çeyrekte beklentileri aşan gelir ve kâr performansıyla yatırımcı güvenini tazeledi. Şirketin güçlü bilançosu, yapay zekâ yatırımlarına yönelik endişelerin şimdilik geri planda kalmasını sağladı.

"Magnificent 7" grubunda yer alan Meta’nın hisseleri, Perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 8’in üzerinde değer kazandı.

İlk çeyrek gelir beklentileri aştı

Meta, 2026’nın ilk çeyreği için 53,5 milyar dolar ile 56,5 milyar dolar arasında gelir öngördüğünü açıkladı. Bu rakam, piyasanın 51,27 milyar dolarlık beklentisinin üzerinde kaldı. Interactive Brokers Baş Stratejisti Steve Sosnick, güçlü kazançlar ve olumlu gelir rehberliğinin hisseyi yukarı taşıyan ana faktörler olduğunu belirtti.

Capex beklentilerin üzerinde

Şirket, 2026 yılının tamamı için 115-135 milyar dolar aralığında sermaye harcaması, toplam giderler tarafında ise 162169 milyar dolar arasında bir öngörü paylaştı. Bu rakamlar, Wall Street’in beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Jefferies analisti Brent Thill, Meta yönetiminin yüksek harcama ihtiyacını önceden işaret ettiğini vurguladı.

Yapay zekâ ve veri merkezlerine milyarlar

WhatsApp ve Instagram’ın sahibi olan Meta, yapay zekâ altyapısını güçlendirmek için veri merkezlerine agresif yatırımlar yapıyor. Şirket, bu kapsamda veri merkezleri için fiber optik kablo tedariki amacıyla Corning Incorporated ile 6 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Meta, 2026 yılı harcama rehberliğinin Superintelligence Labs projeleri ve ana faaliyet alanlarına yönelik yatırımları yansıttığını, gider artışının ise ağırlıklı olarak bulut ve altyapı maliyetlerinden kaynaklanacağını açıkladı.

Borçlanma endişeleri geri planda

Bazı yatırımcılar Meta’nın artan harcamalar nedeniyle borçlanma ihtiyacının yükselebileceğinden endişe ederken, piyasanın ilk tepkisi bu kaygıların güçlü gelir görünümü nedeniyle şimdilik sınırlı kaldığını gösterdi.

Beklentilerin üzerinde bilanço

Meta, dördüncü çeyrekte 59,89 milyar dolar gelir elde ederken, hisse başına kârını 8,88 dolar olarak açıkladı. Bu rakamlar, analist beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Zuckerberg: Kişisel süper zekâ hedefi

Mark Zuckerberg, "2025’te güçlü bir iş performansı sergiledik. 2026’da dünyanın dört bir yanındaki insanlar için kişisel süper zekâyı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.