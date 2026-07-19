Meta’nın iki platformu aynı anda durdu: Erişim saatler sonra geri geldi

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Meta çatısı altındaki Facebook ve Instagram, 19 Temmuz Pazar günü farklı ülkelerde eş zamanlı erişim sorunları yaşadı. Kullanıcıların bir bölümü hesaplarına giremedi; akışlar yenilenmedi, fotoğraf ve video yüklemeleri başarısız oldu. İki platform saatler süren kesintinin ardından yeniden kullanılabilir hâle geldi.

Sorunun en yoğun hissedildiği saatlerde ABD’de Facebook için 4 bin 808, Instagram için 2 bin 829 kullanıcı bildirimi kaydedildi. Singapur’da yapılan kontroller de iki platforma erişimin aralıklı biçimde kesildiğini gösterdi. Malezya dâhil farklı ülkelerde kullanıcılar benzer sorunlarla karşılaştı.

Meta, hizmetler normale döndüğü sırada kesintinin nedenini kamuoyuna açıklamamıştı. Şirketten teknik arızanın kaynağına, etkilenen ülke sayısına veya toplam kullanıcı kitlesine ilişkin ayrıntılı bir bilgi gelmedi.

Facebook sitesinde sorun daha ağır hissedildi

Downdetector verilerine göre Facebook için ABD’den gelen bildirimlerin yüzde 63’ü internet sitesine erişim sorunuyla ilgiliydi. Kullanıcılar hesaplarının geçici olarak kullanılamadığına ilişkin hata mesajları gördü. Mobil uygulama ve diğer cihazlardan yapılan girişlerde de aksaklıklar bildirildi.

Instagram tarafında sorun daha çok uygulamanın çalışmaması, akışın yüklenmemesi ve paylaşım yapılamaması şeklinde ortaya çıktı. Facebook Messenger üzerinden mesaj gönderme ve temel işlevleri kullanma konusunda da kullanıcı şikâyetleri geldi.

Downdetector’daki sayılar kesintiden etkilenen toplam kullanıcı sayısını göstermiyor. Veriler yalnızca sorunu takip platformuna bildiren kullanıcıların sayısını yansıtıyor. Bu nedenle gerçek etkinin raporlanan birkaç bin kullanıcıdan daha geniş olması mümkün.

Meta beş haftada ikinci kez aksadı

Şirketin platformları 12 Haziran’da da geniş çaplı bir hizmet kesintisi yaşamıştı. Facebook ve Instagram’a erişimde başlayan sorunlar farklı ülkelerde on binlerce kullanıcı bildirimi oluşturmuş, şirket daha sonra hizmetlerin geri dönmeye başladığını açıklamıştı.

19 Temmuz’daki yeni kesinti, önceki olaydan yaklaşık beş hafta sonra geldi. İki büyük platformun kısa arayla yeniden aynı anda aksaması, Meta’nın küresel altyapısındaki süreklilik ve yedeklilik mekanizmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Facebook ve Instagram yalnızca kişisel iletişim için kullanılmıyor. İşletmeler bu platformlar üzerinden müşterilerine ulaşıyor, ürün tanıtıyor, içerik yayımlıyor ve mesaj alıyor. Erişimin saatlerce aksaması, özellikle satış ve müşteri iletişimini sosyal medya üzerinden yürüten küçük işletmelerin faaliyetlerini de kesintiye uğratabiliyor.

Kesintinin nedeni açıklanmadı

Facebook’un bilgisayar, telefon ve tabletlerde yeniden normal biçimde çalıştığı bildirildi. Instagram’daki kullanıcı şikâyetleri de zirve seviyelerinden gerilerken platformların ana işlevleri yeniden erişilebilir hâle geldi.

Meta’nın açıklaması, kesintinin geçici bir yazılım hatasından mı yoksa daha geniş bir altyapı sorunundan mı kaynaklandığını gösterecek. Mevcut bilgiler, olayın bir siber saldırıdan kaynaklandığını söylemek için yeterli değil.

Kesintinin ardından izlenecek temel konu, Meta’nın teknik neden ve etkilenen hizmetler hakkında ayrıntılı bir olay raporu yayımlayıp yayımlamayacağı olacak. Facebook ve Instagram yeniden çalışıyor; kesintinin arkasındaki neden ise henüz açıklanmış değil.