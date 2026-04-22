Microsoft geri adım attı: Xbox Game Pass fiyatlarında sürpriz indirim
Yoğun iptaller ve kullanıcı tepkisi sonrası Microsoft, Game Pass Ultimate fiyatında yüzde 33’e varan indirime gitti.
Xbox Game Pass’e yapılan zamlar oyuncu cephesinde büyük tepki yaratmıştı. Artan abonelik iptalleri sonrası Microsoft, fiyat politikasını yeniden gözden geçirerek dikkat çeken bir indirim kararı aldı.
“Fiyatlar ulaşılmaz hale gelmişti”
Geçtiğimiz yılki zamların ardından özellikle Türkiye’de erişilebilirlik tartışmaları büyümüştü. Kullanıcı kaybını durdurmak isteyen şirket, Ultimate paket fiyatını önemli ölçüde düşürdü.
Microsoft yetkilisi Asha Sharma, Game Pass Ultimate’ın birçok oyuncu için pahalı hale geldiğini kabul etti. Yeni fiyat düzenlemesinin doğrudan kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda yapıldığı vurgulandı.