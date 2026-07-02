Microsoft'tan yapay zeka yarışında büyük hamle! 6 bin kişilik ekip kuracak

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Microsoft Corp., şirketlerin yapay zeka teknolojilerini kullanıma almasına destek olmak amacıyla 6 bin çalışandan oluşan yeni bir birim kurduğunu açıkladı.

Şirketin duyurusuna göre yeni birimde mühendislik, kurumsal eğitim ve yönetim alanlarında deneyime sahip çalışanların yanı sıra farklı sektörlerde uzmanlaşmış ekipler görev yapacak.

Müşterilerle daha yakın çalışma hedefi

Microsoft'un ticari işlerinden sorumlu CEO'su Judson Althoff, müşterilerle daha yakın iş birliği kurulmasının yapay zeka uygulamalarının daha verimli şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Althoff, bu sürecin aynı zamanda Microsoft'un ürün geliştirme çalışmalarına yönelik önemli içgörüler sunacağını ifade etti.

Yapay zeka uygulamalarında destek ihtiyacı artıyor

Yazılım şirketleri geçmişte, daha düşük kâr marjına sahip uygulama ve entegrasyon süreçlerini çoğunlukla danışmanlık firmalarına devrediyordu. Ancak yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte şirketlerin gelişmiş araçları kullanıma alma sürecinde daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu görülüyor.

Benzer modeli başka şirketler de uyguluyor

Bu eğilim, teknoloji şirketlerinin müşterilerle daha doğrudan çalışan ekipler kurmasına yol açarken, sektörde benzer yaklaşımların yaygınlaşmasına da zemin hazırlıyor.

Palantir Technologies Inc., mühendisleri de müşteri şirketlerin içine yerleştirme modelini ilk uygulayan şirketlerden biri olmuştu. Salesforce Inc. ve OpenAI da daha sonra benzer yaklaşımlar benimsedi. Amazon.com Inc.'in bulut birimi de salı günü buna benzer bir girişim açıkladı.