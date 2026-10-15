Milyonlarca kullanıcısı vardı: İflas eden yapay zeka şirketine Disney talip oldu

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Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden Disney, yapay zeka alanındaki yatırımlarını genişletmek için yeni bir adım attı. ABD'de mali sorunlar nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulunan Character.AI'ın bazı fikri mülkiyet haklarını satın almak isteyen şirket, 20 milyon dolarlık başlangıç teklifiyle satış sürecine dahil oldu.

Yapay zeka destekli sohbet ve dijital karakter platformu Character.AI'ın ana şirketi Character Technologies, 12 Ekim'de ABD'nin Delaware eyaletindeki iflas mahkemesine Chapter 11 kapsamında başvuruda bulundu. Şirketin mali sıkıntılarında yüksek işletme giderleri, azalan likidite ve devam eden hukuki süreçlerin etkili olduğu belirtildi.

Disney'den 20 milyon dolarlık teklif

Mahkemeye sunulan belgelere göre Disney Worldwide Services, Character.AI'ın fikri mülkiyet haklarının bir bölümünü 20 milyon dolar karşılığında satın almak üzere başlangıç teklifini veren alıcı olarak belirlendi.

Satış sürecinde daha yüksek teklifler sunulabilecek. Şirketin kalan varlıklarının ise açık artırma yoluyla satılması planlanıyor.

Disney, Aralık 2025'te OpenAI'ın Sora platformuyla üç yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Disney, Marvel, Pixar ve Star Wars karakterlerinin yapay zeka destekli kısa videolarda kullanılmasının önü açılmıştı.

Gelirleri arttı ancak zarar durdurulamadı

Character.AI'ın finansal verileri, şirketin gelirlerindeki artışa rağmen ciddi mali sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Aralık 2025'te 2,8 milyon dolar olan aylık gelir, Ağustos 2026'da 5,3 milyon dolara yükseldi. Buna karşın şirketin aylık faaliyet zararının 8 milyon ila 9 milyon dolar arasında değiştiği açıklandı.

Şirket, 2026 yılının ilk sekiz ayında yalnızca bilgi işlem altyapısı için 56,1 milyon dolar harcadı. Yapay zeka sistemlerinin çalıştırılması için yapılan bu harcamalar, toplam faaliyet giderlerinin yaklaşık yüzde 45'ini oluşturdu. Aynı dönemde personel giderleri ise 19,7 milyon dolara ulaştı.

Hukuki davalar mali baskıyı artırdı

Character.AI'ın karşı karşıya kaldığı sorunlar yalnızca yüksek teknoloji maliyetleriyle sınırlı kalmadı.

Platformun güvenliğine ilişkin açılan davalar ve düzenleyici kurumların soruşturmaları da şirketin mali yükünü artırdı. Özellikle genç kullanıcıların intiharı ve kendilerine zarar vermesiyle bağlantılı iddialar, şirket hakkında hukuki süreçlerin başlatılmasına neden oldu.

Character.AI, 2026 yılının başlarında devam eden kişisel zarar davalarında uzlaşmaya varırken platformun güvenlik politikalarında da değişikliğe gitti. Bu kapsamda 18 yaşından küçük kullanıcıların yapay zeka karakterleriyle açık uçlu sohbetler yapması yasaklandı.

Google ile milyar dolarlık anlaşma yapmıştı

2021 yılında kurulan Character.AI, kullanıcıların kurgusal karakterlerle yapay zeka destekli sohbetler gerçekleştirmesine olanak sağlayan platformuyla kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

Şirket, 2024 yılında Google ile 2,7 milyar dolarlık stratejik anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşma kapsamında Character.AI'ın kurucuları Google'a geri dönerken teknoloji devi, şirketin teknolojisini kullanmak için münhasır olmayan lisans hakkı elde etmişti.

İflas başvurusunda Character Technologies'in varlıkları ve yükümlülükleri ayrı ayrı 50 milyon ila 100 milyon dolar aralığında gösterildi.

Başvuru tarihi itibarıyla şirketin 57 milyon dolarlık serbestçe kullanılabilir nakit, nakit benzeri varlık ve yatırımı bulunduğu bildirildi. En büyük teminatsız alacaklıları arasında ise 4,1 milyon doların üzerinde alacağı bulunan Google yer aldı.