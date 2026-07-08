Musk: Grok 4.5 perşembe günü kullanıma sunulacak
SpaceXAI'nin yapay zeka modeli Grok 4.5'in bugün tanıtılacağını açıklayan Elon Musk, modelin perşembe günü kamuoyunun erişimine açılacağını bildirdi. Musk, beta kullanıcılarından gelen geri bildirimlerin ise olumlu olduğunu söyledi.
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SpaceX CEO'su Elon Musk, şirketin yapay zeka modeli Grok 4.5'in bugün tanıtılacağını, modelin perşembe günü ise genel kullanıma açılacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, Grok 4.5'in beta sürecinden elde edilen ilk geri bildirimlerin güçlü ve olumlu olduğunu belirtti.
Musk, modelin teknik özelliklerine ilişkin ise ayrıntı paylaşmadı.
Kaynak: HABER MERKEZİ