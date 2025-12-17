NASA açıkladı: Dünya, hidrojen gazından parlak bir taçla çevrili
NASA, Dünya'nın etrafını saran ve çıplak gözle fark edilemeyen hidrojen gazından oluşan parlak bir "taç" bulunduğunu açıkladı. Carruthers Geocorona Gözlemevi’nin morötesi ışıkla elde ettiği yeni görüntülerde, "geocorona" olarak adlandırılan bu yapının Dünya'nın en dış atmosfer katmanında yer aldığı tespit edildi. Uzaya doğru geniş bir alana yayılan hidrojen tacının zaman içindeki değişimi düzenli gözlemlerle izlenecek.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'nın çevresinde çıplak gözle fark edilemeyen, hidrojen gazından oluşan parlak bir yapı tespit edildiğini duyurdu. NASA'ya ait Carruthers Geocorona Gözlemevi tarafından 17 Kasım'da morötesi ışık kullanılarak elde edilen görüntülerde, Dünya ve Ay'ın çevresini saran bu parlak gaz tabakası net biçimde gözlemlendi.
Açıklamada, Latince "Dünya tacı" anlamına gelen geocoronanın, gezegenin en dış atmosfer katmanında yer alan hidrojen atomlarından kaynaklandığı belirtildi. Bu yapının uzaya doğru oldukça geniş bir alana yayıldığı vurgulandı.
NASA, söz konusu hidrojen tacının zaman içinde düzenli olarak izleneceğini ve değişimlerinin inceleneceğini bildirdi. Halihazırda Dünya'dan yaklaşık 1,6 milyon kilometre uzaklıktaki özel bir yörüngeye doğru ilerleyen Carruthers Geocorona Gözlemevi'nin, mart ayında ana bilimsel görevine başlayacağı ve daha ayrıntılı gözlemlerle yeni keşiflere katkı sunmasının beklendiği kaydedildi.
