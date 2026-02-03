Nintendo’nun kârı yüzde 51 arttı: Switch 2 satışları rekor kırdı

Kyoto merkezli tüketici elektroniği üreticisi Nintendo, Nisan 2026’da tamamlanacak 2025 mali yılına ilişkin güncellenmiş finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre, Nisan–Aralık 2025 dönemindeki net kârı, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51,3 artarak 358,8 milyar yene (2,3 milyar dolar) yükseldi. Dokuz aylık süreçte toplam satış geliri ise 1,91 trilyon yen (12,2 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Switch 2'nin satışları arttı

Gelirlerdeki güçlü artışta, geçen yıl satışa sunulan Switch 2 oyun konsoluna yönelik dünya genelinde artan talebin belirleyici olduğu belirtildi.

Açıklamada “şirketin en popüler konsolu” olarak tanımlanan Switch 2’nin, söz konusu dönemde küresel ölçekte 17,37 milyon adet satıldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, "Mario Kart World" gibi Switch 2 kullanıcılarına özel geliştirilen oyun yazılımlarının satışları da dokuz aylık dönemde 37,9 milyon adedi geçti.