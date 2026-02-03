Nintendo’nun kârı yüzde 51 arttı: Switch 2 satışları rekor kırdı
Kyoto merkezli Nintendo, Switch 2 konsoluna yönelik güçlü küresel talebin etkisiyle 2025 mali yılının ilk dokuz ayında kârını yüzde 51,3 artırdı. Şirketin net kârı 358,8 milyar yene ulaşırken, Switch 2 satışları 17,37 milyon adedi aştı.
Kyoto merkezli tüketici elektroniği üreticisi Nintendo, Nisan 2026’da tamamlanacak 2025 mali yılına ilişkin güncellenmiş finansal sonuçlarını açıkladı.
Şirketin paylaştığı bilgilere göre, Nisan–Aralık 2025 dönemindeki net kârı, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51,3 artarak 358,8 milyar yene (2,3 milyar dolar) yükseldi. Dokuz aylık süreçte toplam satış geliri ise 1,91 trilyon yen (12,2 milyar dolar) olarak kaydedildi.
Switch 2'nin satışları arttı
Gelirlerdeki güçlü artışta, geçen yıl satışa sunulan Switch 2 oyun konsoluna yönelik dünya genelinde artan talebin belirleyici olduğu belirtildi.
Açıklamada “şirketin en popüler konsolu” olarak tanımlanan Switch 2’nin, söz konusu dönemde küresel ölçekte 17,37 milyon adet satıldığı bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan, "Mario Kart World" gibi Switch 2 kullanıcılarına özel geliştirilen oyun yazılımlarının satışları da dokuz aylık dönemde 37,9 milyon adedi geçti.