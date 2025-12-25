NSosyal'e hikâye modu ve yeni özellikler getirildi

Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik yeni özellikleri devreye aldı. Son güncellemeyle birlikte platformda hem içerik etkileşimini hem de hesap yönetimini kapsayan birçok yenilik kullanıma sunuldu.

Story modu geldi

Uygulama mağazasında paylaşılan bilgilere göre, güncellemeyle birlikte içerik ve etkileşim alanında dikkat çeken özellikler eklendi. Buna göre kullanıcılar artık hikaye (story) modu ile içerik paylaşabilecek, gönderilerini yanıtlara açıp kapatabilecek. Ayrıca profil içinde gönderi arama ve profilde üç gönderiyi sabitleme imkânı da sunulmaya başlandı.

Şifre güncelleme ve hesap dondurma seçenekleri

Profil ve hesap yönetimi tarafında ise kullanıcıların hesaplarını daha kolay kontrol edebilmeleri için çeşitli düzenlemeler yapıldı. Güncellemeyle birlikte onaylı hesap başvuru formu, takipçi ve takip edilenler arasında arama, kullanıcı adı ve e-posta adresi değiştirme, uygulama içinden şifre güncelleme ve hesap dondurma seçenekleri eklendi. Menü bölümünde de yeni bir düzenlemeye gidildi.

Bunlara ek olarak, profil görseli ölçeklendirme özelliğinde de iyileştirme yapıldığı belirtildi.