Nvidia beklentisi piyasayı hareketlendirdi: Samsung ve SK Hynix’te yükseliş

Samsung Electronics hisseleri, Güney Kore’deki Pyeongtaek yerleşkesinde HBM4 bellek çiplerinin seri üretimine Şubat ayında geçileceğine dair haberlerin ardından Seul borsasında yüzde 5,3 oranında değer kazandı.

Yüksek bant genişlikli bellek alanında faaliyet gösteren bir diğer Güney Koreli üretici SK Hynix de bu gelişmeden pozitif etkilendi. Şirketin hisseleri aynı seansta yüzde 1,9 yükseldi.

Şubat ayında üretim başlayabilir

Seoul Economic Daily’nin sektöre yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, SK Hynix’in de Şubat ayında M16 tesisinde HBM4 üretimini başlatmayı hedeflediği aktarıldı. HBM4 çiplerinin, Nvidia’nın “Rubin” kod adlı yeni nesil yapay zeka işlemcilerinde kullanılması planlanıyor.

Haberde, SK Hynix’in HBM4 geliştirme sürecinde kritik bir eşiği aştığına dikkat çekildi. Şirketin Mart ayında Nvidia’ya HBM4 örneklerini sunduğu, Eylül ayında ise seri üretime yönelik sistem kurulumunu tamamladığı belirtildi.

Söz konusu gelişmeler analist raporlarına da yansıdı. Morgan Stanley analistleri, Samsung’un bellek faaliyetlerine ilişkin beklentilerinin olumlu olduğunu vurguladı. Shawn Kim liderliğindeki ekip, yatırımcı notunda Samsung’un bellek kârlarının 2026 yılında yüzde 310 artmasını ve şirketin kârlılığının 100 trilyon won seviyesine yaklaşmasını öngördüklerini ifade etti.