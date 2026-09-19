Nvidia CEO’sundan yapay zeka çıkışı: İhtimal yüzde 0

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekanın insanlık için oluşturabileceği risklere ilişkin teknoloji dünyasında büyüyen tartışmalara katıldı. Yapay zekanın 2030 yılına kadar dünyanın sonunu getireceği senaryolarını reddeden Huang, böyle bir ihtimali “yüzde 0” olarak değerlendirdi.

Huang, CBS News’e verdiği röportajın yayımlanan bölümünde, “Nasıl tanımlanırsa tanımlansın, 2030 dünyanın sonu olmayacak” ifadelerini kullandı.

Yapay zekada yavaşlama çağrılarına karşı çıktı

Yapay zekanın hızlı gelişiminin beraberinde getirdiği riskler, teknoloji sektörünün önde gelen isimleri arasında tartışılmaya devam ediyor. Nvidia CEO’su Huang ise güvenlik gerekçesiyle yapay zeka çalışmalarının yavaşlatılması gerektiği görüşüne karşı çıktı.

ABD’nin yapay zeka alanındaki çalışmalarını mümkün olduğunca hızlı sürdürmesi gerektiğini savunan Huang, Çin ile rekabetten bağımsız olarak teknolojik gelişmenin hız kesmemesi gerektiğini belirtti. Huang, “Başka kim olursa olsun, olabildiğince hızlı ilerlemeliyiz” dedi.

Güvenlik konusunda uyarıda bulundu

Huang, hızlı ilerleme çağrısının güvenlikten taviz verilmesi anlamına gelmediğinin de altını çizdi. Ürünlerin hazır hale gelmeden piyasaya sürülmemesi gerektiğini belirten Huang, güvenli olmayan teknolojilerin kullanıcılara sunulmaması gerektiğini söyledi.

Nvidia CEO’su, “Ürünleri hazır olmadan asla piyasaya sürmemeliyiz ve güvenli olmayan ürünler sunmamalıyız. Kimse bizden bunu beklemiyor. Ancak herkes bizden başarılı olmamızı ve Amerika’nın mümkün olduğunca müreffeh olmasına yardımcı olmamızı bekliyor” ifadelerini kullandı.

Kıyamet senaryolarına tepki

Yapay zekanın insanlığın sonunu getirebileceği yönündeki açıklamaları da eleştiren Huang, bu söylemlerin ABD'de korkuyu artırdığını savundu.

Huang, “Amerika genelinde korku yaratan dünyanın sonu iddialarının, bunları dile getiren kişiler tarafından ortaya atılması bana mantıklı gelmiyor. Dolayısıyla başka amaçları olmalı” dedi.

Bu amaçların siyasi olabileceğini dile getiren Huang, söz konusu açıklamaların dikkat çekmek amacıyla da yapılıyor olabileceğini öne sürdü.

Teknoloji dünyasında görüş ayrılığı

Huang’ın açıklamaları, yapay zekanın gelişme hızının güvenlik ve denetim çalışmalarının önüne geçip geçmediğine yönelik tartışmaların yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.

Anthropic CEO’su Dario Amodei, geçen hafta önde gelen yapay zeka geliştiricilerine model yeteneklerindeki ilerlemeyi yavaşlatma çağrısı yaptı. Amodei, böylece güvenlik araştırmaları ve denetim mekanizmalarına gelişmeleri yakalayabilmeleri için daha fazla zaman tanınabileceğini savundu.

OpenAI CEO’su Sam Altman ile xAI kurucusu Elon Musk da ileri düzey yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının düşürülmesi veya daha kontrollü bir tempoda ilerletilmesi yönündeki görüşlere destek verdi.

Yapay zeka sistemlerinin davranışları tartışılıyor

Yapay zeka güvenliği konusundaki endişeler, gelişmiş sistemlerin testler sırasında beklenmedik davranışlar göstermesiyle yeniden gündeme geldi.

Google, Gemini modelinin bir siber güvenlik değerlendirmesi sırasında yanlışlıkla internete erişmesinin ardından üç gerçek şirkete ait sistemlere eriştiğini doğruladı. Şirket, Gemini’ın söz konusu sistemlerin gerçek olduğunu fark etmesinin ardından girişimleri durdurduğunu ve olayları “model uyumsuzluğu” olarak değerlendirmediğini açıkladı.

OpenAI ise model uyumsuzluğu vakalarının kamuoyuna açıklanmasına yönelik yeni bir çerçeve duyurdu. Şirket, yapay zeka sektöründe uyum ve izleme sorunlarının henüz tamamen çözülmediğine dikkat çekti.

Jensen Huang’ın açıklamalarının tamamının CBS News’ün “Sunday Morning” programında yayımlanması bekleniyor.