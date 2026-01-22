Nvidia CEO'sunun Davos açıklamaları küresel yarı iletken hisselerini uçurdu

Küresel yarı iletken hisseleri, Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın Davos'taki değerlendirmelerinin yapay zekâ yatırımlarına ilişkin beklentileri güçlendirmesiyle yükselişini sürdürdü.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Bellek yongası üreticisi Samsung Electronics, hisselerinde yüzde 5'e varan artışla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, bu hareket Kospi'nin ilk kez 5.000 puanın üzerine çıkmasına katkı sağladı. Söz konusu gelişme, Philadelphia Yarı İletken Endeksi'nin yüzde 3'ün üzerinde yükselerek rekor kırmasının ardından geldi.

Huang, İsviçre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı açıklamalarda, küresel ölçekte yapay zekâ altyapısının kurulmasının trilyonlarca dolarlık yatırımı gerektireceğini vurgulayarak sektördeki ralliye ivme kazandırdı.

Wedbush Securities analistlerinden Dan Ives, "Davos tamamen yapay zeka devrimi hakkında. ABD teknoloji dünyası yapay zeka devrimine hakim durumda, Çin çok geride ikinci sırada" değerlendirmesinde bulundu.

Eugene Asset Management'in yatırım direktörü Ha SeokKeun ise "Yapay zeka altyapısının genişlemesi ve veri depolama talebindeki artış arzı daha da sıkılaştırıyor" ifadelerini kullandı.