Nvidia Çin yapay zeka çipi pazarında Huawei karşısında zemin kaybediyor

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Nvidia, Çin yapay zeka çipi pazarında Huawei’nin yerli tedarik avantajı ve Washington’un ihracat kontrolleri nedeniyle pay kaybediyor. ABD ve Çin arasındaki yapay zeka rekabeti, yazılım modellerinden çok işlem gücü ve donanım kapasitesi üzerinden sertleşiyor.

Çinli üreticiler, yerel müşterilerin tedarik güvenliği arayışını kullanarak pazarda daha görünür hale geldi. Huawei, Ascend serisiyle ülkede Nvidia karşısındaki en güçlü alternatif konumuna yerleşti.

Pekin’de 22 Haziran 2026’da düzenlenen Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı, robotik ve yapay zeka donanımı temasını öne çıkardı. Şirket standı fuarda küresel teknoloji rekabetinin merkezindeki şirketlerden biri olarak izlenirken, satış tarafındaki ivme aynı ölçüde güçlü kalmadı.

Jensen Huang, Trump’ın Mayıs ayında Çin lideri Şi Cinping ile yaptığı zirve döneminde Pekin’i ziyaret etti. Nvidia CEO’su şehirde geniş ilgi görse de, şirketin popülerliği ileri seviye çip satışlarına aynı hızda yansımadı.

Nvidia Çin pazarında Huawei baskısıyla pay kaybediyor

Nvidia, ihracat kısıtlamaları öncesinde Çin’in gelişmiş yapay zeka çipi pazarında yaklaşık yüzde 95 paya sahipti. Huang, AP’ye yaptığı değerlendirmede şirketin Çin’de 30 yıldır rekabet ettiğini ve kısıtlamalardan önce güçlü konumunu koruduğunu belirtti.

Washington, ulusal güvenlik gerekçesiyle gelişmiş teknoloji ihracatına sınır getirince H200 sınıfı çip satışları yavaşladı. Trump yönetimi daha sonra H200 satışları için kapı aralasa da, Pekin aynı dönemde yerli tasarım çiplerin kullanımını teşvik etmeye başladı.

Huawei öncülüğündeki Çinli üreticiler, şirket ürünlerinin boşalttığı alanda daha hızlı ölçek kazandı. Pekin’in yerli tedarik yönlendirmesi, yalnızca kısa vadeli satın alma davranışını değil, uzun vadeli tedarik planlarını da etkiledi.

Bernstein raporu, Nvidia’nın Çin yapay zeka çipi pazarındaki payını 2025’te yaklaşık yüzde 40 olarak hesapladı. Aynı rapor, Huawei’nin de benzer bir seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

Bernstein, Nvidia payının bu yıl yaklaşık yüzde 8’e gerilemesini bekliyor. Kurum, Huawei’nin payının yaklaşık yüzde 50’ye çıkacağını öngörerek Çin’deki pazar kaymasının hızlandığına işaret etti.

Mercator Institute for China Studies uzmanı Antonia Hmaidi, Nvidia’nın Huawei karşısında belirgin zemin kaybettiğini söyledi. Hmaidi’ye göre Huawei artık yerel pazarda lider konuma daha yakın duruyor.

Nvidia satışlarını ihracat kontrolleri ve Pekin tercihi sınırlıyor

ABD, 2019’da Huawei’nin bazı güçlü çipleri ve çip üretim ekipmanlarını satın almasını engelleyen kısıtlamaları devreye aldı. Washington daha sonra Çin geneline yönelik gelişmiş yarı iletken erişimini de daralttı.

Çinli yarı iletken şirketleri, söz konusu sınırlamalardan sonra kendi kendine yeterlilik hedefini hızlandırdı. Yerli üreticiler, çip tasarımı ve üretim bilgisini içeride güçlendirmek için kamu politikalarından ve büyük teknoloji müşterilerinden destek aldı.

Nvidia ve AMD, ABD yapay zeka çipi sektöründe ve küresel pazarın büyük bölümünde baskın oyuncular arasında yer alıyor. Çin’de ise DeepSeek gibi yapay zeka şirketleri, performans ve maliyet dengesini yerli çiplerle iyileştirmeye çalışıyor.

Omdia yarı iletken araştırma direktörü He Hui, Çin’in kendi tedarik kapasitesine daha fazla güvendiğini belirtiyor. Yerli tedarik söylemi, teknoloji ithalatındaki belirsizlik arttıkça politika yapıcılar için daha güçlü bir başlık haline geliyor.

Nvidia açısından sorun yalnızca lisans süreciyle sınırlı kalmıyor. Çinli kurumlar, alternatif tedarik zinciri oluşturdukça şirketin gelecekteki sipariş görünürlüğü de zayıflıyor.

Huang, ABD’nin ulusal güvenliği korurken teknoloji sektörünü büyütmesi ve ihracatı artırması gerektiğini savunuyor. Şirket yönetimi, Çin pazarına erişimin Amerikan teknoloji ekosistemi için rekabet gücü sağladığını düşünüyor.

Huawei Ascend çipleri yerli tedarik hedefini güçlendiriyor

Huawei, Ascend 950 serisiyle Çin’de ticari yapay zeka çipi tarafında en iddialı yerli üreticilerden biri haline geldi. Sektör analistleri, Ascend 950 serisinin bazı ölçütlerde Nvidia H200 ile kabaca karşılaştırılabilir bir çizgiye yaklaştığını değerlendiriyor.

Huawei, geçen yıl eylül ayında binlerce çipin birlikte çalıştığı güçlü yapay zeka bilgi işlem kümelerini piyasaya sunacağını açıkladı. Şirket, ABD kısıtlamaları nedeniyle Çin üretimi yarı iletkenlere dayanmak zorunda kaldı.

Huawei yarı iletken biriminin başındaki He Tingbo, şirketin rekabetçi çözümler geliştirdiğini ifade etti. Yönetici, Huawei ile diğer şirketler arasında hız karşılaştırması için zamanın belirleyici olacağını söyledi.

Çin’in yerli çip planı, tek bir ürün lansmanından daha geniş bir sanayi politikasına dayanıyor. Ülke, tasarım, üretim, paketleme ve yazılım uyumluluğu alanlarında dışa bağımlılığı azaltmaya çalışıyor.

DeepSeek’in yükselişi, yerli donanım ekosisteminin ticari değerini artırdı. Çinli yapay zeka şirketleri, model eğitim maliyetlerini düşürmek ve tedarik risklerini sınırlamak için Ascend platformlarına daha fazla uyum arıyor.

DGA-Albright Stonebridge Group ortağı Paul Triolo, DeepSeek ile Huawei arasında gelecekteki modelleri yerli donanım üzerinde eğitmeye dönük ciddi bir çaba bulunabileceğini değerlendiriyor. Morningstar analisti Phelix Lee ise Ascend çiplerinin Nvidia ürünlerinin yerini alma potansiyeline rağmen ani bir geçiş beklemiyor.

Nvidia teknolojisi Çin yapay zekası için önemini koruyor

Nvidia, Çin’de pazar payı kaybetse de ülkenin gelişmiş yapay zeka çalışmaları için kritik teknoloji sağlayıcılarından biri olmaya devam ediyor. Rui Ma, Çin’de yapay zeka çiplerine yönelik talebin mevcut arzı aştığını belirtiyor.

Çin’de şirketin çiplerinin kaçak yollarla teminine ilişkin son vakalar, teknolojisine olan iştahı gösteriyor. Ülke, resmi ithalat kanallarında sınırlamalarla karşılaşırken araştırma kurumları ve şirketler güçlü donanıma erişim arayışını sürdürüyor.

Nvidia, dünyanın en güçlü yapay zeka çiplerinin tasarımında lider oyuncular arasında yer alıyor. Şirket, üretim tarafında ASML’nin aşırı ultraviyole litografi makinelerine ve TSMC’nin Tayvan’daki üretim tesislerine bağımlı çalışıyor.

ASML’nin EUV makineleri, ABD bileşenleri ve teknolojileriyle çalışan küresel bir tedarik zincirine dayanıyor. TSMC, en gelişmiş çiplerin önemli bölümünü bu ekipmanlarla üretiyor.

Çin, şirketin en güçlü yapay zeka çiplerine ve ASML’nin EUV makinelerine erişemiyor. Kısıtlamalar, Huawei’nin üretim ölçeğini ve verimlilik kazanımlarını sınırlayan ana faktörler arasında yer alıyor.

Analistler, DeepSeek gibi ileri yapay zeka modellerinin eğitiminde Nvidia çiplerinin hâlâ önemli rol oynadığını belirtiyor. Çinli üniversiteler ve büyük teknoloji şirketleri de H200 benzeri çipleri araştırma ve geliştirme faaliyetleri için talep ediyor.

Nvidia gelirleri küresel talep sayesinde büyümeyi sürdürüyor

Nvidia, Çin veri merkezi satışlarındaki belirsizliğe rağmen küresel yapay zeka talebinden güçlü gelir elde ediyor. Şirket, mayıs-temmuz döneminde yaklaşık 91 milyar dolar gelir bekliyor.

Söz konusu beklenti, önceki çeyrekteki yaklaşık 82 milyar dolarlık gelirin üzerinde bulunuyor. Nvidia, bu tahmine Çin’den gelecek veri merkezi işlem geliri dahil etmedi.

Şirketin son yıllık geliri yaklaşık 216 milyar dolara ulaştı. Huawei, karşılaştırılabilir dönemde yaklaşık 126 milyar dolar gelir açıkladı.

Gelir farkı, Nvidia’nın küresel ölçek, yazılım ekosistemi ve veri merkezi müşteri ağı açısından hâlâ büyük avantaj taşıdığını gösteriyor. Buna karşılık Çin pazarındaki yerel değişim, şirketin bölgesel büyüme patikasını daha belirsiz hale getiriyor.

Nvidia, Çin’e özel H20 çiplerini ABD kısıtlamalarına uyum sağlamak için düşük işlem gücüyle tasarladı. Counterpoint Research analisti Brady Wang, şirketin geçen yıla kadar Çin’de H20 satmaya devam ettiğini ancak sevkiyatların kademeli olarak gerilediğini belirtti.

Beijing’in H200 ithalatına yönelik resmi tutumu netleşmiş değil. Nvidia, H200 çiplerinden Çin’de henüz gelir üretmediğini ve ithalata izin çıkıp çıkmayacağını bilmediğini hissedar toplantısında aktardı.

Huawei küresel pazarda Nvidia'nın rakibi olmak istiyor

Huawei, telekomünikasyon ağ ekipmanlarında dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olarak küresel deneyime sahip. Şirket, çip iş kolunda da Çin dışındaki pazarlara açılma hedefini koruyor.

Huawei, 170 ülke ve bölgede faaliyet yürüttüğünü belirtiyor. Şirket, dijital altyapıyı bireyler, evler ve kurumlar için yaygınlaştırma hedefini kurumsal anlatısının merkezine koyuyor.

Çin dışındaki bazı pazarlarda Huawei çiplerine talep oluşabilir. Buna rağmen Çin’in gelişmiş çip üretim kapasitesi, iç talebi karşılamakta hâlâ yetersiz kalıyor.

Counterpoint Research analisti Brady Wang, Çin’in gelişmiş çip üretim kapasitesi arttıkça fiyat rekabetinin güçlenebileceğini değerlendiriyor. Wang’a göre Çinli üreticiler, Güneydoğu Asya gibi bölgelerde zamanla pazar payı kazanabilir.

Nvidia açısından temel risk, yalnızca Çin satışlarının kısa vadede zayıflaması değil. Yerli çip ekosistemi güçlendikçe Çinli müşteriler yazılım, eğitim ve donanım yatırımlarını Huawei merkezli platformlara kaydırabilir.

Çin’in teknolojik kendi kendine yeterlilik ve uzun vadede ihracat hedefi değişmiyor. Nvidia Çin’e yeniden daha fazla ürün satabilse bile, Pekin’in yerli yarı iletken kapasitesini büyütme yönü korunuyor.

Küresel yapay zeka çipi rekabeti, bundan sonra yalnızca performans ölçümleriyle fiyatlanmayacak. Tedarik güvenliği, ihracat izinleri, üretim kapasitesi ve yazılım uyumu, Nvidia ile Huawei arasındaki rekabetin temel belirleyicileri arasında kalacak.