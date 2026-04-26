Nvidia'nın tahtı sallanıyor! Güney Koreli çip devi zirveye yürüyor

Güney Kore merkezli yarı iletken devleri, bellek pazarındaki ivmelenmeyle birlikte dünya kârlılık sıralamasında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Bloomberg verilerine dayanan projeksiyonlara göre, Samsung Electronics ve SK hynix'in önümüzdeki birkaç yıl içinde küresel kâr tablosunun en üst basamaklarına yerleşmesi bekleniyor.

Özellikle Samsung'un, 2027 yılı itibarıyla ABD'li yapay zeka çiplerinin lideri Nvidia'yı tahtından ederek dünyanın en kârlı şirketi olması öngörülüyor.

KB Securities tarafından derlenen Bloomberg konsensüs verilerine göre Samsung Electronics'in 2027'de 488 trilyon won faaliyet kârı ve yüzde 61,6 kâr marjına ulaşması beklenirken, bu rakamın Nvidia için öngörülen 485 trilyon wonun üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Aynı dönemde SK hynix'in ise 358 trilyon won faaliyet kârıyla küresel sıralamada üçüncü olması bekleniyor. Yüzde 79,6 seviyesindeki kâr marjı ise ilk 11 şirket arasında en yüksek oran olarak öne çıkıyor.

Kamu maliyesine katkı artacak

Artan kârlılığın kamu gelirlerine de yansıması bekleniyor. İki şirketin toplam kurumlar vergisi ödemelerinin 2026'da 141 trilyon wona çıkarak yıllık bazda 12 kat artması, 2027'de ise yüzde 44 yükselişle yaklaşık 203 trilyon wona ulaşması öngörülüyor.

Rapora göre, şirketlerin 2026'daki toplam net kârı 316,8 milyar dolar seviyesinde hesaplanıyor. Bu tutar, Güney Kore'nin döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 75'ine karşılık geliyor.

Pyeongtaek ve Yongin bölgelerindeki dev tesislere yönelik yapılması planlanan yatırımların önemli miktarda döviz girişi yaratması da bekleniyor. Bu durumun, won/dolar kurunda istikrarı destekleyebileceği ifade ediliyor.