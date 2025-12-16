OECD'den yapay zekâ açıklaması! Yatırımlar küresel büyümeyi desteklemeye devam edecek

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann, yapay zekâ alanındaki yatırımların küresel büyümeyi desteklemeyi sürdüreceğini ve orta ile uzun vadede ekonomilere önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

OECD, ay başında yayımladığı değerlendirmede ABD başta olmak üzere birçok büyük ekonomi için büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncellerken, teknoloji harcamalarının ticaret kaynaklı belirsizliklere karşı dengeleyici bir rol oynadığına dikkat çekmişti.

Bloomberg TV'ye konuşan Cormann, yapay zekâ yatırımlarındaki ivmenin süreceğini vurgulayarak, "Yapay zekaya ilişkin yatırım seviyesinin bir süre daha artmaya devam etmesini bekliyoruz. Orta ve uzun vadede, ekonomiye yayılım ve benimsenmenin hızlanmasıyla birlikte verimlilik artışına önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.

"Oldukça yüksek düzeyde aşağı yönlü riskler görüyoruz"

Öte yandan OECD, küresel ekonomik büyümenin 2025'teki yüzde 3,2 seviyesinden 2026'da yüzde 2,9'a gerilemesini bekliyor. Cormann, aşağı yönlü risklerin sürdüğünü belirterek, "Oldukça yüksek düzeyde aşağı yönlü riskler görüyoruz. Tarifelerin etkisi henüz tam hissedilmedi ve ticaret belirsizliği ile diğer yapısal baskılar devam ediyor" ifadelerini kullandı.