OpenAI, Amazon ile 10 milyar dolarlık yatırım görüşmelerine başladı

OpenAI’nin, Amazon’dan en az 10 milyar dolarlık yatırım sağlamak amacıyla ön görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Görüşmeler kapsamında OpenAI’nin, Amazon tarafından geliştirilen Trainium yapay zekâ çiplerini kullanma seçeneğini değerlendirdiği kaydediliyor.

Henüz hazırlık aşamasında bulunan görüşmelerde nihai şartların netleşmediği ve taraflar arasında kesin bir anlaşmaya varılmasının garanti olmadığı vurgulanıyor. Buna karşın, olası bir yatırımın OpenAI’nin değerlemesini 500 milyar doların üzerine taşıyabileceği ifade ediliyor.

Söz konusu iş birliğinin hayata geçmesi halinde, Amazon’un yarı iletken ve yapay zekâ donanımı alanındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Yapay zekâ çipleri pazarında hâlen Nvidia’nın belirleyici rolünü koruduğu görülürken, büyük teknoloji şirketlerinin alternatif çözümler geliştirmeye hız verdiği dikkat çekiyor.

Meta ve Google gibi şirketlerin kendi çip ve donanım seçenekleri üzerinde çalışması, yapay zekâ donanımı alanında rekabetin giderek yoğunlaştığına işaret ediyor.

OpenAI ile Amazon arasında olası bir ortaklık ise yalnızca iki şirket açısından değil, küresel ölçekte hızla büyüyen yapay zekâ ekosistemi için de stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.