OpenAI CEO’sundan dünyaya yapay zeka uyarısı: Dünya korkmakta haklı

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OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zekânın hızla gelişen yeteneklerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İnsanların teknolojinin oluşturabileceği risklerden korkmakta haklı olduğunu belirten Altman, buna karşın yapay zekâ şirketlerinin güvenliği sağlayabileceğini savundu.

San Francisco’da Salesforce tarafından düzenlenen yıllık konferansta konuşan Altman, yapay zekâ teknolojisinin geldiği noktayı ve güvenlik tartışmalarını değerlendirdi.

“Bunun nasıl yanlış gidebileceğini hayal etmek artık eskisi kadar zor değil” diyen Altman, “Bence dünya bundan korkmakta haklı” ifadelerini kullandı.

“Doğru olanı yapacağımıza güvenilmeli”

Altman, artan endişelere rağmen OpenAI ve sektördeki diğer şirketlerin yapay zekâyı güvenli biçimde geliştirebileceğini savundu.

“Dünya, doğru olanı yapacağımız konusunda bize güvenmeli. Çünkü bunun doğru olduğunu biliyoruz ve meselenin büyüklüğünün farkındayız” diyen Altman, şirketlerin kendi kendilerini denetleyebilecek kapasiteye sahip olduğunu öne sürdü.

OpenAI’nin güvenlik konusunda gerekli adımları atacağına güvendiğini belirten Altman, “Bunu doğru yapacağız. Şirketimizin ve sektörün bunu güvenli şekilde yapabileceğinden son derece eminim” dedi.

Altman ayrıca güvenlik çalışmalarının yapay zekânın yeteneklerindeki ilerlemenin önünde tutulacağını, bunun başarılamaması durumunda ise geliştirme çalışmalarının “yavaşlatılacağını veya durdurulacağını” söyledi.

Yapay zekâ şirketlerine denetim tartışması

Altman’ın açıklamaları, yapay zekânın denetlenmesine yönelik tartışmaların yeniden hız kazandığı bir dönemde geldi.

Anthropic’ten ayrılan bir araştırmacının, yapay zekânın kontrolsüz bırakılması halinde insanlık için ciddi sonuçlara yol açabileceğine ilişkin iddiaları sektör içinde yeni bir tartışma başlattı.

Anthropic CEO’su Dario Amodei, yapay zekâ geliştirme hızının düşürülmesi ve hükümetlerin sektöre yönelik düzenlemeler getirmesi gerektiğini savundu.

ABD’de siyasi isimlerden de teknoloji şirketlerinin kendi kendisini denetlemesine itiraz geldi.

Vermont Senatörü Bernie Sanders, yapay zekânın geleceğine ilişkin kararların “dünyanın en zengin insanlarından bir avuç kişi” tarafından verilmemesi gerektiğini belirterek, “Yapay zekâ hakkındaki kararları yalnızca bir avuç oligark değil, bu ülkenin insanları vermeli” dedi.

Donald Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon da teknoloji şirketlerinin kendi kendisini düzenleyebileceği görüşüne karşı çıktı.

Nvidia CEO’su: Yeni düzenlemelere ihtiyacımız yok

Nvidia CEO’su Jensen Huang ise yapay zekâ şirketlerinin yeni teknolojileri piyasaya sürüp sürmeme konusunda karar verme yetkisine sahip olması gerektiğini savundu.

“Yeni yasalara veya düzenlemelere ihtiyacımız yok” diyen Huang, yapay zekâ güvenliğinin bir “mühendislik problemi” olduğunu söyledi.

Huang, şirketlerin mümkün olduğunca hızlı ilerleyebileceğini ancak kontrolün kaybedildiğine ilişkin bir endişe oluşması halinde çalışmaların durdurulması gerektiğini ifade etti.

Sektör ortak standartlar üzerinde çalışıyor

OpenAI ve Anthropic yöneticileri, yapay zekâ güvenliğine ilişkin sektör genelinde uygulanabilecek ortak standartlar üzerinde çalışmaların başladığını da açıkladı.

Anthropic CEO’su Amodei, daha güçlü güvenlik standartları ve kontroller konusunda diğer şirketlerle görüşmeler yürüttüklerini belirtirken, OpenAI yöneticisi Chris Lehane de Anthropic ve Google DeepMind'ın da aralarında bulunduğu yapay zekâ laboratuvarlarıyla ileri seviye yapay zekâ güvenliği standartları üzerinde çalışıldığını bildirdi.