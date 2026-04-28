OpenAI hedefleri kaçırdı: Gelir ve kullanıcı artışı yavaşladı

OpenAI, 2026 yılına ilişkin büyüme planlarında beklenen performansı yakalayamadı. The Wall Street Journal’ın haberine göre şirket, hem yeni kullanıcı kazanımında hem de gelir tarafında belirlediği hedeflerin gerisinde kaldı.

Bu gelişme, özellikle yüksek maliyetli veri merkezi yatırımlarının nasıl finanse edileceği konusunda şirket içinde soru işaretlerine neden oldu.

“Gelir artmazsa ödemeler zorlaşabilir” uyarısı

Şirketin Mali İşler Direktörü Sarah Friar’ın, üst yönetime yaptığı değerlendirmelerde dikkat çeken bir uyarıda bulunduğu aktarıldı. Friar’ın, gelir artış hızının yetersiz kalması halinde gelecekteki bilgi işlem sözleşmelerinin finansmanında sorun yaşanabileceğini dile getirdiği belirtildi.

Rekabet baskısı artıyor

OpenAI’nin performansındaki zayıflamada, rakip şirketlerin yükselişi de etkili oldu. Özellikle Anthropic PBC’nin yazılım geliştirme ve kurumsal çözümler alanında pazar payını artırması, rekabeti daha da kızıştırdı.

ChatGPT büyümesinde yavaşlama

Şirketin amiral ürünü olan ChatGPT tarafında da ivme kaybı dikkat çekti. Haberde, ChatGPT’nin kullanıcı artış hızının geçen yılın son döneminde yavaşladığı ifade edildi. Ayrıca OpenAI’nin yıl sonuna kadar haftalık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşma yönündeki iç hedefini de tutturamadığı kaydedildi.