Doktora gitmeden önce ona başvuracaksınız: OpenAI sağlık alanına giriyor! ChatGPT Health dönemi başlıyor

OpenAI, yapay zeka tabanlı sohbet platformu ChatGPT'ye eklediği ChatGPT Health hizmetiyle sağlık alanında yeni bir kullanım dönemini başlattı. Bu yeni özellik, ChatGPT içinde ayrı ve güvenliği güçlendirilmiş bir bölüm olarak sunulurken, kullanıcıların sağlıkla ilgili sorularını daha özel ve denetimli bir ortamda yöneltmesini amaçlıyor.

Sağlık verileri programa entegre edilecek

ChatGPT Health, yalnızca sağlık başlığı altındaki sohbetler için kurgulandı. OpenAI, bu alanın genel sohbetlerden ayrılarak daha sistemli ve mahrem bir yapı sağlayacağını vurguluyor. Hizmetin öne çıkan yönlerinden biri de kullanıcıların kendi sağlık verilerini platforma entegre edebilmesine olanak tanıması oldu.

Popüler uygulamalarla bağlantılı olacak

Yeni sistem; Apple Health, MyFitnessPal, Weight Watchers, Peloton ve Function gibi popüler uygulamalarla bağlantı kurabiliyor. Bu entegrasyonlar sayesinde beslenme düzeni, uyku alışkanlıkları, fiziksel aktivite verileri ve bazı laboratuvar sonuçları analiz edilerek kullanıcılara daha kişisel yanıtlar sunulması hedefleniyor.

Tüm kullanıcıların erişimine açılacak

Şu anda beta sürecinde olan ChatGPT Health’e erişim için kullanıcıların bir bekleme listesine kayıt yaptırması gerekiyor. OpenAI, test aşamasının ardından hizmetin tüm kullanıcılara açılacağını ve bu özellik için ek bir ücret talep edilmeyeceğini duyurdu.

Şirket, ChatGPT Health’in bir tanı ya da tedavi aracı olarak kullanılmaması gerektiğini özellikle vurguluyor. OpenAI, geçmişte yapay zekaların hatalı veya riskli sağlık önerileriyle gündeme gelmesini hatırlatarak, bu yeni yapının “bilgilendirici, sakinleştirici ve gerektiğinde kullanıcıyı profesyonel sağlık sistemlerine yönlendiren” bir anlayışla geliştirildiğini ifade ediyor.

ChatGPT Health’in ne zaman tüm kullanıcılara açılacağına dair net bir takvim bulunmazken, OpenAI hizmetin test sürecinin ardından kademeli şekilde yaygınlaştırılacağını belirtiyor. Bekleme listesine katılmak isteyen kullanıcılar ise OpenAI’nin resmi kanalları üzerinden başvuru yapabiliyor.