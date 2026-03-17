OpenAI strateji değiştirdi: Önceliği bu alana verecek

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, iş stratejisinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Wall Street Journal’ın haberine göre şirket, özellikle kodlama ve kurumsal yapay zeka çözümlerine odaklanma kararı aldı. Söz konusu değişimin, çalışanlara yapılan şirket içi bilgilendirme toplantılarında paylaşıldığı ifade edildi.

Fidji Simo çalışanlara açıkladı

OpenAI’ın uygulamalardan sorumlu CEO’su Fidji Simo, tüm personelin katıldığı bir toplantıda yeni stratejik yönelimi anlattı. Simo, şirketin yalnızca öncelik verdiği alanları değil, aynı zamanda daha az odaklanacağı başlıkları da aktif şekilde değerlendirdiğini belirtti. Bu kapsamda CEO Sam Altman ve üst yönetimin, kaynakların daha verimli kullanılması için yeni bir yol haritası üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Anthropic baskısı artıyor

Sektörde rekabetin giderek arttığına dikkat çekilirken, OpenAI’ın en büyük rakiplerinden Anthropic’in özellikle kurumsal yapay zeka ve kodlama araçlarında öne geçtiği vurgulandı. Şirketin bu yıl başında sunduğu çözümlerin kısa sürede viral olması, OpenAI üzerindeki baskıyı artırdı.

Ajan teknolojileri için yarış hızlandı

Öte yandan OpenAI, yapay zekâ ajanları alanında da çalışmalarını hızlandırmış durumda. Sektör genelinde bu teknolojilerin bir sonraki büyük büyüme dalgasını oluşturacağına yönelik beklentiler güçlenirken, şirketin bu alanda ürün geliştirme yarışına girdiği ifade ediliyor.

Dev destek ve halka arz hazırlığı

Microsoft ve SoftBank gibi teknoloji devlerinin desteğini arkasına alan OpenAI’ın, yılın ilerleyen dönemlerinde halka arz planları yaptığı da gündemde. Şirketin, yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi ve eğitimi için artan maliyetleri karşılamak amacıyla yeni finansman kaynaklarına ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.