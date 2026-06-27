OpenAI'dan GPT-5.6 sürprizi! En gelişmiş yapay zekâ modeli tanıtıldı ama herkes kullanamayacak

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OpenAI, bugüne kadar geliştirdiği en güçlü yapay zekâ modeli ailesi olan GPT-5.6'yı resmen tanıttı. Yeni nesil model; daha gelişmiş muhakeme yetenekleri, uzun süreli otonom görevler, kodlama, bilimsel analiz ve siber güvenlik alanlarında önemli iyileştirmeler sunuyor. Ancak GPT-5.6, şimdilik tüm kullanıcılara açılmayacak.

GPT-5.6 üç farklı modelden oluşuyor

OpenAI'nin yeni ailesi üç farklı model içeriyor.

Sol: En yüksek performans gerektiren görevler için geliştirilen amiral gemisi model.

Terra: Günlük kullanım ve dengeli muhakeme gerektiren işlemler için optimize edildi.

Luna: Daha hızlı çalışan ve düşük maliyetli kullanım sunan model olarak konumlandırıldı.

Şirket, özellikle Sol modelinin "Max" ve "Ultra" çalışma modlarıyla çok daha karmaşık görevleri yönetebildiğini belirtiyor.

Herkes kullanamayacak

GPT-5.6'nın en dikkat çekici yönü teknik özelliklerinden çok erişim politikası oldu.

OpenAI, modeli ilk etapta yalnızca ABD hükümetinin onay verdiği sınırlı sayıdaki güvenilir iş ortaklarına açtı. Şirket, bunun yeni federal denetim süreci kapsamında uygulanan geçici bir ön izleme programı olduğunu vurgularken, önümüzdeki haftalarda erişimin daha geniş kullanıcı kitlesine açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Güvenlik önlemleri önemli ölçüde artırıldı

OpenAI, GPT-5.6 ile birlikte şimdiye kadarki en kapsamlı güvenlik altyapısını devreye aldığını açıkladı.

Şirketin verdiği bilgiye göre model, yüksek riskli siber saldırılar ve kötüye kullanım girişimlerine karşı güçlendirildi. Ayrıca piyasaya sürülmeden önce kapsamlı insan testlerinden geçirildi ve yaklaşık 700 bin A100 GPU eşdeğeri saat boyunca otomatik güvenlik testlerine tabi tutuldu.

Yapay zekâ artık jeopolitik rekabetin de merkezinde

OpenAI'nin temkinli yaklaşımının arkasında yalnızca güvenlik incelemeleri bulunmuyor.

Haberde, Anthropic'in kısa süre önce Çinli teknoloji devi Alibaba'nın, Claude yapay zekâ modellerinin yanıtlarını sistematik şekilde kullanarak kendi modellerini geliştirmeye çalıştığını öne sürdüğü iddialara da dikkat çekiliyor. Bu gelişmeler, en gelişmiş yapay zekâ modellerinin yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda jeopolitik rekabetin de önemli bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

OpenAI ise hükümetle iş birliği yapmaya devam edeceğini ancak yapay zekâ modellerinin gelecekte sürekli devlet onayına bağlı olarak yayımlanmasının doğru bir yaklaşım olmayacağını savunuyor.